Trafikverket: Mycket trafik och hala vägar

— Det gäller inte stora vägar men på de mindre vägnäten kan det vara halkigt. Det har varit ett antal singelolyckor, där man av olika anledningar åkt av vägen, säger Bengt Olsson till TT vid 14-tiden.

Trafiken in till storstäderna, men även in mot större samhällen, blir allt mer intensiv under eftermiddagen och håller på bortåt sextiden på annandagen.

— Det kommer att vara mycket trafik på väg in till storstadsområden och det blir köer kring Göteborg, Stockholm och troligtvis också Malmö. Det har redan börjat i Stockholm. Ju närmare samhällen man kommer desto fler fordon är det ute.

Håll ordentligt avstånd

Än så länge är det inga större köer på E4 vid Tönnebro utanför Gävle, som brukar vara en flaskhals.

— Det bromsar upp lite men jättetrafiken kan komma att byggas på lite senare. Där brukar det främst vara problem runt påsk eftersom många reser samma dag då.

TT: Ni har inte sett samma tendens eftersom juldagarna i år infaller på en helg?

— Vi har inte sett det än. I dag är en trafikdag som en vanlig helg. Trafiken är lite utspridd över dagarna, och sedan är det nog en och annan som tagit ledigt under mellandagarna.

TT: Vad ska man tänka på om man är ute på vägarna?

— Tänk på att inte hetsa på återresan, utan ta det lugnt. Och framför allt – håll ordentligt avstånd. Vi har sett en del kökrockar som i sig inte är så allvarliga men så onödiga.

Byggs på köer kvickt

En personbil har åkt in i en lastbil som stod vid sidan av vägen vid Värnamo, vilket orsakade köer, enligt Bengt Olsson. Det har också varit incidenter som har stoppat upp trafiken i Östergötland och i Småland.

— Nu senast hade vi en bil som började brinna under färd och det blev stopp på E4 norr om Nyköping, men där är det nu framkomligt, säger han, och fortsätter:

— Det byggs på köer väldigt kvickt på E4 eftersom det är en så viktig väg och en blodåder genom hela Sverige.

TT: Är det mer jultrafik i år?

— Det är fler bilar ute i år. Vägtrafiken har ökat under hösten och vi är nästan tillbaka till hur det såg ut 2019, trots pandemin.