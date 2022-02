"Skelettgranar" stänger stigar i naturreservat

Fakta: Granbarkborre Det finns cirka 90 olika arter av barkborrar i Sverige. Arten som gör stor skada är den åttatandade granbarkborren. Den blir cirka fyra millimeter lång. Tänderna är egentligen taggar, fyra på varje sida av borren. Vindfällda granar är skadeinsektens lättaste "byte". Även levande träd kan angripas, om de är torra eller försvagade på annat sätt. Granens försvar vid ett angrepp är att försöka "dränka" granbarkborrarna i kåda. Men borrarna vinner. Honan gnager en cirka decimeterlång gång in i granen. Där lägger hon ägg. När äggen blivit larver, äter sig dessa vinkelrätt ut från gången. Åtta till tio veckor efter en svärmning kan den nya generationen barkborrar lämna granen där de kläckts. De viktigaste åtgärderna mot barkborren är att inte plantera gran på olämplig, för torr mark, och att snabbt köra ut vindfällen eller andra angripna träd ur skogen. Källa: Skogsstyrelsen

Angrepp från granbarkborrar vållar skador för miljardbelopp varje år i svenska skogar, men det är inte enbart skogsnäringen som drabbas utan även många naturreservat.

Döda granar i närheten av stigar och leder är bland annat en säkerhetsrisk för människor som vill vara ute och njuta av skogen. Det behövs ingen kraftig vind för att döda granar ska falla och i Uppsala län tvingas man till drastiska åtgärder.

— I sex reservat är nu risken såpass stor att vi måste stänga av direkt och avråda allmänheten från besök. Det är första gången vi gör en sådan här drastiskt åtgärd, säger Sara Overud Wissman, förvaltare av skyddad natur på länsstyrelsen.

Problem i södra Sverige

Länsstyrelsen kommer inte heller att anlägga nya stigar i reservat där det i nuläget finns många döda granar.

— Vi tittar på detta fortlöpande under året och det kommer säkert bli fler reservat där vi måste göra detta. Det är en genomgripande åtgärd och det är särskilt tråkigt nu när vi under pandemin har fått väldigt många fler besökare i våra reservat. Naturen har blivit en samlingspunkt under de här åren, säger Overud Wissman.

De aktuella reservaten kommer att ha stängda stigar i några år, säger hon.

— Till dess att vi bedömer att det mesta som är dött har fallit och vi kan röja oss en väg igenom ett plockepinn av döda granar, säger Sara Overud Wissman.

Granbarkborrar är främst ett problem i Götaland och södra delen av Svealand. De skadliga borrarna är färre i Norrland. Framför allt är naturreservat i Östergötland, Södermanland, Stockholm, Uppsala och Västmanlands län i nuläget hårt drabbade av angrepp från granbarkborrar.

— Att sätta upp varningsskyltar eller stänga av stigar är något som de flesta berörda länsstyrelser har som en planeringsåtgärd, säger Martin Sjödahl vid länsstyrelsen i Kronobergs län, som samordnar länsstyrelsernas rapportering till regeringen om åtgärder mot granbarkborren i naturreservaten.

Hoppas på regnig sommar

Även i Östergötland har länsstyrelsen sedan tidigare tvingats stänga ner vandringsleder i tre naturreservat.

— Vi har satt upp skyltar där vi avråder från att gå på lederna. Det kommer antagligen bli fler i framtiden. Det är många reservat där det är stora angrepp, säger Sara Strandberg, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen i Östergötlands län.

Den höga populationen av granbarkborrar i landets skogar beror på den torra sommaren 2018.

— Blir det en liknande sommar i år som det var 2018 kan det gå riktigt illa. Ur det perspektivet hoppas vi att det blir svalt och regnigt i sommar, säger den nationelle samordnaren Martin Sjödahl.