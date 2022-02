D-vitamin kan minska risk att dö i covid-19

Fakta: D-vitamin D-vitamin är ett av de få vitaminer som vi riskerar att få för lite av. Allvarlig brist är dock mycket ovanligt i Sverige. Vi får i oss vitaminet via mat som fet fisk och ägg. Det bildas också i huden när vi är ute i solen under sommarhalvåret. De som kan behöva ett tillskott är barn under två år, vuxna över 75 år samt personer som inte äter fisk eller D-vitaminberikad mat och alla som inte exponeras för solljus på sommaren. Källa: Livsmedelsverket

D-vitaminbrist kan kopplas till en ökad risk att insjukna i svår covid-19 och även till att dö i sjukdomen. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.

Forskarna tittade på 253 personer som fått sina D-vitaminnivåer mätta innan de blev sjuka. Man såg att de som hade en brist löpte i genomsnitt 14 gånger högre risk att få en svår variant av covid-19. Bland dem som hade en brist på vitaminet var risken att dö 25,6 procent, jämfört med 2,3 procent hos dem som inte hade någon brist.

"Övertygande" bevis för samband

Man hade följt personernas D-vitaminstatus i två år innan de blev sjuka. Detta för att utesluta möjligheten att vitaminbristen orsakades av själva coronainfektionen.

Studien är liten, men de israeliska forskarna säger till The Times of Israel att deras studie ger övertygande bevisning för att D-vitamin kan minska risken för både död och svåra former av sjukdomen.

Studien är gjord då den tidigare deltavarianten av viruset dominerade. Forskarna menar att den nuvarande omikronvarianten är tillräckligt lik delta för att fynden även ska gälla den.

Fungerar inte som behandling

Även tidigare forskning har visat ett samband mellan svår covid-19 och brist på D-vitamin. I de studier som gjorts under pandemin har man bland annat sett att patienter med mycket låga halter av D-vitamin som läggs in på sjukhus för covid-19 har en sämre prognos. Däremot har man inte sett någon effekt när covidpatienter på sjukhus har fått höga doser D-vitamin som behandling.