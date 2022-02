Problemet: Män kollar prostatan för sent

Provet tas på en vårdcentral som ett vanligt blodprov i armen.

Du får testa dig även om du inte har några symtom eller någon känd förändring i prostatan.

PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen.

Provsvaret visar hur högt eller lågt PSA-värdet är. Ett förhöjt värde visar att du har någon sjukdom i prostatan, men inte vilken sjukdom det är. Ett provsvar som visar ett högt värde behöver därför kompletteras med andra provtagningar eller undersökningar.

Förhöjt PSA-värde kan även bero på bland annat godartad prostataförstoring, urinvägsinfektion eller inflammation i prostatan.

PSA-provet tolkas utifrån gränsvärden, som varierar beroende på din ålder. Om PSA-värdet är under gränsvärdet för din ålder är det liten risk att du har allvarlig prostatacancer. Ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter innebär att du har mycket liten risk att få allvarlig prostatacancer de närmaste åren.

Behandling mot prostatacancer kan påverka livskvaliteten. Du kan till exempel få nedsatt förmåga att få stånd eller besvär med att det läcker urin.

Källa: 1177.se