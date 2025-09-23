Christian Bauer har ett långt förflutet i Ica-koncernen. Just därför är det många som undrar hur det kommer sig att MINO-produkterna ser ut att ha försvunnit på många ställen.

Under de senaste åren har det minst sagt rullat på för Wahlgren/Ingrosso-syskonen.

Benjamin Ingrosso fick sig ett rejält uppsving i den svenska musikvärlden efter sin medverkan i Så mycket bättre. Hans album har gjort fullkomlig succé, han har vunnit otaliga priser och sålt ut sin Europaturné. Oliver Ingrosso öppnade restaurangen "Ollie" som snabbt blev en av de mest svårbokade restauranger i Stockholm.

Det hela gjorde att han kort och gott fick öppna upp en till i Humlegården, Stockholm.

Syskonen Oliver, Bianca och Benjamin Ingrosso. Foto: Pontus Lundahl/TT

Gällande Bianca Ingrossos framgångssaga är det som att kasta en sten ned i ett hål utan botten. Bianca blev tack vare sitt skönhetsimperium CAIA Cosmetics ekonomiskt oberoende redan innan 30 års ålder. Utöver det blomstrande företaget har hon även haft sin egen talkshow, hon är återigen en del av Wahlgrens värld och företagen fullkomligt drar i henne.

Men syskonen kände sig absolut inte klara där. 2024 grundade de matföretaget MINO som riktar in sig på italienska råvaror. I sortimentet hittar man bland annat pasta, tomatsås, kolsyrade drycker, olivolja och parmesanost.

Kunderna: Finns inte MINO kvar på Ica?

Hyllorna ute i butikerna fylldes till bredden av MINO-produkter och många kunder hyllade produkterna som enligt många smakar väldigt bra.

Annons

Men just därför har det uppstått många frågetecken kring varför produkterna blivit allt svårare att hitta i hyllan. På många ställen finns inte pastan ens kvar.





Nyheter24 hörde av sig till Ica för att fråga om det hela:

"Gällande varor som ingår butikernas sortiment ägs varje butik utav en egen Ica-handlare som är egen företagare och ansvarar själva för sortimentet. Härifrån centralt ser vi inte vilka varor butiken valt att erbjuda i sitt sortiment utan rekommenderar dig istället att ta kontakt direkt med din butik. Handlarna tar tacksamt emot önskemål och nya idéer ifrån sina kunder, svarar Ica kundtjänst.

Pasta från MINO. Bildkälla: Reklambild:

Som Ica-handlare har man med andra ord ganska så fria tyglar.

"Då man driver en ICA butik har man tillgång till vårt stora sortiment av varor från olika leverantörer i vårt centrallager. Det är därmed inte sagt att man som handlare måste köpa in sina varor endast ur vårt centrallager. Det är alltså helt fritt för handlaren att köpa in varor från vilken leverantör de önskar. Det finns vissa undantag då en del leverantörer endast levererar till grossister", avslutar kundtjänsten.

Ica-personalen: "Därför tas vissa varor bort"

Nyheter24 har varit kontakt med en Ica-butik som tagit bort en rad olika MINO-produkter. Detta samtidigt som bland annat drycken och risonin finns kvar. Och det hela har med efterfråga och pris att göra.

Annons

– Pastan var en hype i början men dog snabbt ut. Tror inte tillräckligt många är villiga att betala dubbla priset för premiumpasta, säger Ica-chefen .

"Är saker dyrare kan det göra att folk inte köper det", berättar Ica-chefen. Bildkälla: Fredrik Sandberg /TT

– Butiker vill inte ha varor som är "hyllvärmare" som bara står utan att sälja. Det är ju lite kunderna själva som bestämmer. Om något inte säljer, så försvinner de och man tar in nytt som man provat.