Här kan du köpa en egen ö – för 4,50 kronor kvadraten

Drömmer du om att äga en egen ö? Nu är det möjligt – för bara 4,50 kronor per kvadratmeter. En enorm ö i Norge är till salu till ett oväntat lågt pris.

Drömmen om en egen ö behöver inte vara omöjlig. I norska Flatanger ligger ön Havstein ute till salu, och det till ett pris som är svårt att slå: bara 4,50 kronor per kvadratmeter.

Totalt omfattar Havstein hela 871 dekar, alltså 871 000 kvadratmeter, och priset för hela ön är satt till 3,9 miljoner norska kronor – motsvarande cirka 3,7 miljoner svenska kronor.

– Det är mycket mark för pengarna, säger Rune Norum från fastighetsförmedlaren Norske Tomter till TV 2.

En av Norges största privata öar

Havstein är en av de största privatägda öarna i regionen. Den ligger i Nord-Trøndelag i centrala Norge, och erbjuder både kuperad terräng, höga utsiktsplatser (öns högsta punkt är 140 meter över havet) och havsnära läge.

Tidigare fanns det både bostadshus, ladugård och båthus på ön. I dag återstår bara grundmurarna. Trots det är intresset stort.

– Det är ett mycket speciellt objekt. Vi ser ovanligt hög trafik på annonsen, säger Norum.

Historik – och hinder

Ön har tillhört samma familj i över 80 år. Den köptes under andra världskriget för 3 000 kronor och har använts som betesmark för kor och får.

Enligt nuvarande ägaren Karl-Anton Høstland finns det också unika inslag som gör ön särskilt intressant:

– Jag har läst att ett spanskt skepp förliste utanför ön på 1800-talet. På platsen planterades exotiska träd över gravarna, och den sorten finns i dag bara här, säger han till TV 2.

Hoppet för bygglov lever

2017 försökte familjen få tillstånd att bygga upp de gamla byggnaderna igen. Kommunen sa ja, men Fylkesmannen i Nord-Trøndelag satte stopp – med hänvisning till att en fritidsbostad skulle privatisera området för mycket.

Trots avslaget tror fastighetsmäklaren att det fortfarande finns möjligheter, särskilt om man justerar ansökan. Området är i dag klassat som LNFR (landbruk, natur, fritid, reindrift), vilket kräver dispens för nybyggnation.

Passar den med vision

För rätt köpare kan Havstein bli ett drömprojekt – men det är inget för vem som helst.