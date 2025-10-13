Här kan du köpa en egen ö – för 4,50 kronor kvadraten

Drömmen om en egen ö behöver inte vara omöjlig. I norska Flatanger ligger ön Havstein ute till salu, och det till ett pris som är svårt att slå: bara 4,50 kronor per kvadratmeter.
Totalt omfattar Havstein hela 871 dekar, alltså 871 000 kvadratmeter, och priset för hela ön är satt till 3,9 miljoner norska kronor – motsvarande cirka 3,7 miljoner svenska kronor.
– Det är mycket mark för pengarna, säger Rune Norum från fastighetsförmedlaren Norske Tomter till TV 2.
En av Norges största privata öar
Havstein är en av de största privatägda öarna i regionen. Den ligger i Nord-Trøndelag i centrala Norge, och erbjuder både kuperad terräng, höga utsiktsplatser (öns högsta punkt är 140 meter över havet) och havsnära läge.
Tidigare fanns det både bostadshus, ladugård och båthus på ön. I dag återstår bara grundmurarna. Trots det är intresset stort.
– Det är ett mycket speciellt objekt. Vi ser ovanligt hög trafik på annonsen, säger Norum.
Historik – och hinder
Ön har tillhört samma familj i över 80 år. Den köptes under andra världskriget för 3 000 kronor och har använts som betesmark för kor och får.
Enligt nuvarande ägaren Karl-Anton Høstland finns det också unika inslag som gör ön särskilt intressant:
– Jag har läst att ett spanskt skepp förliste utanför ön på 1800-talet. På platsen planterades exotiska träd över gravarna, och den sorten finns i dag bara här, säger han till TV 2.
Hoppet för bygglov lever
2017 försökte familjen få tillstånd att bygga upp de gamla byggnaderna igen. Kommunen sa ja, men Fylkesmannen i Nord-Trøndelag satte stopp – med hänvisning till att en fritidsbostad skulle privatisera området för mycket.
Trots avslaget tror fastighetsmäklaren att det fortfarande finns möjligheter, särskilt om man justerar ansökan. Området är i dag klassat som LNFR (landbruk, natur, fritid, reindrift), vilket kräver dispens för nybyggnation.
Passar den med vision
För rätt köpare kan Havstein bli ett drömprojekt – men det är inget för vem som helst.
– Jag hoppas att någon med kunskap och engagemang tar över. Det är nog för speciellt intresserade, säger Høstland.