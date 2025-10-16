Brittisk läkemedelsjätte stäms – för asbest i babypuder

Läkemedelsjätten Johnson & Johnson anklagas för att medvetet ha sålt talkpuder som innehållit asbest. Tusentals personer i Storbritannien har lämnat in en stämningsansökan mot bolaget.
Runt 3 000 personer står bakom stämningsansökan. I den hävdas att företaget redan på 1960-talet var medvetet om att deras mineralbaserade talkpuder innehöll mineraler som klassificeras som asbest, och är kopplade till potentiellt dödliga cancerformer.
LÄS MER: Så bor Greta Thunberg i dag
Johnson & Johnson nekar till anklagelserna
Stämningen grundas på interna pm och vetenskapliga rapporter som BBC har tagit del av.
Johnson & Johnson nekar till anklagelserna om att företaget medvetet sålt puder med asbest. I ett uttalande skriver företaget att deras babypuder ”uppfyllde alla nödvändiga regleringsstandarder, inte innehöll asbest och inte orsakade cancer".
Liknande rättstvister har redan avgjorts i USA, där flera målsägande har tilldömts skadestånd i miljardklassen.