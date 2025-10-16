Nyheter24
Nyheter /Konsument /Storbritannien

Brittisk läkemedelsjätte stäms – för asbest i babypuder

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 10:26
Uppdaterad: 16 okt. 2025, kl. 11:25
Talk och ett blöjbyte.
Tvisten gäller talkbaserade produkter. Foto: Jeff Chiu/AP/TT & Martina Holmberg / TT

Johnson & Johnson stäms, anklagade för att medvetet ha sålt babypuder som innehöll asbest.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Storbritannien, USA

Läkemedelsjätten Johnson & Johnson anklagas för att medvetet ha sålt talkpuder som innehållit asbest. Tusentals personer i Storbritannien har lämnat in en stämningsansökan mot bolaget.

Runt 3 000 personer står bakom stämningsansökan. I den hävdas att företaget redan på 1960-talet var medvetet om att deras mineralbaserade talkpuder innehöll mineraler som klassificeras som asbest, och är kopplade till potentiellt dödliga cancerformer.

Foto: Jeff Chiu/AP/TT
Foto: Jeff Chiu/AP/TT


Johnson & Johnson nekar till anklagelserna 

Stämningen grundas på interna pm och vetenskapliga rapporter som BBC har tagit del av.

Johnson & Johnson nekar till anklagelserna om att företaget medvetet sålt puder med asbest. I ett uttalande skriver företaget att deras babypuder ”uppfyllde alla nödvändiga regleringsstandarder, inte innehöll asbest och inte orsakade cancer".

Liknande rättstvister har redan avgjorts i USA, där flera målsägande har tilldömts skadestånd i miljardklassen.

Kommentarer

