Brittisk läkemedelsjätte stäms – för asbest i babypuder

Johnson & Johnson stäms, anklagade för att medvetet ha sålt babypuder som innehöll asbest.

Läkemedelsjätten Johnson & Johnson anklagas för att medvetet ha sålt talkpuder som innehållit asbest. Tusentals personer i Storbritannien har lämnat in en stämningsansökan mot bolaget.



Runt 3 000 personer står bakom stämningsansökan. I den hävdas att företaget redan på 1960-talet var medvetet om att deras mineralbaserade talkpuder innehöll mineraler som klassificeras som asbest, och är kopplade till potentiellt dödliga cancerformer.

Johnson & Johnson nekar till anklagelserna

Stämningen grundas på interna pm och vetenskapliga rapporter som BBC har tagit del av.

Johnson & Johnson nekar till anklagelserna om att företaget medvetet sålt puder med asbest. I ett uttalande skriver företaget att deras babypuder ”uppfyllde alla nödvändiga regleringsstandarder, inte innehöll asbest och inte orsakade cancer".