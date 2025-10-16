Under torsdagen hade Power en nyöppning av sin butik i Heron City strax utanför Stockholm och det lockade tusentals köpsugna kunder.

Under torsdagen hade butikskedjan Power en nyöppning av sin Power-butik i Heron City strax utanför Stockholm. De har satsat 15 miljoner på renoveringen av butiken och nu känns den precis som ny. För att fira in den nyrenoverade butiken anordnades en nyinvigning med erbjudanden och olika förmånliga priser.

Nyinvigningen lockade över tusen kunder och redan klockan 07 på torsdagen stäckte sig kön en kilometer bort. Och bara under första öppna timmen sålde butiken varor för 1,2 miljoner kronor.

"En galen öppning, även för att vara Power", skrev Peter Hammarbäck, pr strateg för Power, i ett mejl till Nyheter24.

Köade i över 11 timmar till Powers nyöppning

Men redan innan butiken öppnade på torsdagen var det mycket som tydde på att det skulle bli en lyckad dag med högt tryck och mycket kunder.

"Allt tyder på folkfest imorrn när butiken nyöppnar.", skrev Hammarbäck till Nyheter24 dagen innan öppning och fortsatte:

"Power invigningar brukar bli väldigt välbesökta med köer som sträcker sig hundratals meter och tältande har förekommit".

Powers marknadschef: "Vilken succé!"

Även Powers marknadschef Eddie Hernandez var nöjd med torsdagens nyöppning.

"Vilken succé! Helt otroligt men inte oväntat...Vid kl 07:00 stod 1000‑tals kunder redo – några hade köat i 11 timmar. Jag är otroligt stolt över våra medarbetare som levererar kundupplevelse i världsklass. Heron City är mer än en nyinvigning – det är startskottet för nästa kapitel i vår expansion i Sverige. Tack till hela teamet som gjort detta möjligt, våra partners och alla fantastiska kunder. Nu skruvar vi upp tempot - Let’s go!", skrev han på sin Linkedin.

