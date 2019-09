Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Stefan Löfven har i veckan tvingats gå gatlopp, fått skit från halva riksdagen och hela det politiska etablissemanget. Och då är det bara tisdag.

Det handlar så klart om inrikesminister Mikael Dambergs inbjudan till riksdagspartierna om att diskutera gängkriminalitet. Samtal där alla får vara med – utom Sverigedemokraterna.

Regeringen och Stefan Löfven har givetvis stängt ute SD tidigare, precis som Fredrik Reinfeldt gjorde innan honom.

Det enda som förändrats är Moderaternas och Kristdemokraternas inställning till SD, som är mycket mer positiv än vad den var för bara drygt ett år sen, då både M och KD lovade att inte ge Åkesson inflytande efter valet.

Det verkar vara just den förändringen som Löfven helt missbedömt. Sent på måndagen gick till och med C och L ut och sa att Sverigedemokraterna måste få sitta med i samtalen.

För Jimmie Åkesson kom julafton tidigt i år. På Facebook kommenterar SD-ledaren stöddigt att det är som att ”stänga ute kirurgen från operationssalen”.

Fyndigt, visst – men för att leka med liknelsen är Åkessons är en kirurg som aldrig opererat någon och som på sin höjd läst några böcker om operationer och som pratat mycket om hur kirurgi borde gå till.

Men trots det får Åkesson och SD rollen som expert i frågan. En totalseger för partiet.

Faktum är att det som hänt är historiskt. Sverigedemokraterna har gått i strid mot regeringen, och faktiskt lyckats få med sig alla borgerliga partier på sin sida. Det har aldrig hänt innan.

Och kvar med svartepetter sitter statsminister Löfven. Hur väljarna ser på saken vet vi inte, men Löfven har helt tappat fotfästet i debatten.

Antingen kommer gängsamtalen haverera innan de ens hunnit börja, eller så kommer Löfven till slut tvingas skaka hand med Åkesson. Båda är katastrofala för statsministern.

/Karl Anders Lindahl, politikredaktör och nyhetschef på Nyheter24