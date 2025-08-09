Ny regel för bilägare på väg – gäller bara vissa årsmodeller

Transportstyrelsen vill slopa den så kallade 50-årsregeln. Vad innebär det – och vilka bilägare kommer påverkas?

År 2018 införde Transportstyrelsen en regel om att veteranbilar äldre än 50 år inte ska behöva besiktas.

Nu anser man att regeln missbrukas av ägarna, och från och med januari 2026 föreslår man att den ändras.

De bilägarna slipper undan

Redan förra året meddelade Transportstyrelsen att besiktningsundantaget skulle kunna försvinna och att en kontrollbesiktning återinföras.

Men enligt det nya förslaget så framgår även att bilar från 1960 och nyare återigen ska besiktas vartannat år, vilket Vi Bilägare var först med att uppmärksamma.

"Samtidigt ska bilar från 1951 till 1959 ska besiktas igen efter att de nya reglerna trätt i kraft. Om de blir godkända då blir de återigen besiktningsbefriade i fortsättningen", skriver tidningen.



De som äger en bil av 1950 års modell eller tidigare slipper undan – dessa bilar skulle vara besiktningsbefriade även om de nya reglerna träder i kraft.

Foto: Bertil Ericson/TT

Nya förslaget får kritik

Men Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, håller inte med om att reglerna behöver ändras.

De anser att det borde räcka med en femårskontroll av äldre bilar, och kallar förslaget för kollektiv bestraffning.