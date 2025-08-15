Nyheter24
​Fartkamera fotade alla som körde förbi

Publicerad: 15 aug. 2025, kl. 17:30
En fartkamera i Norge fick fnatt. Foto: Oscar Olsson/TT & Tomas Oneborg/SvD/TT

En fartkamera i Bergen fick fnatt i helgen och blixtrade till varje bil som passerade, oavsett om föraren körde lagligt eller för fort.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Enligt norska Statens vegvesen, motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, har dock ingen fått en felaktig bot.

Tekniskt fel bakom incidenten

Det var i norska Bergen som kameran under söndagen fotade samtliga fordon. 

Felet ska ha varit tekniskt och innebar att blixten utlöstes på förbipasserande bilar utan att deras hastighet faktiskt spelade någon roll.

Även om de drabbade bilisterna fick sig en chock har ingen alltså fått en bot utfärdad till dig.

Säkerhetssystem stoppade böter

Christer Kjerrgård, seniorrådgivare på ATK-sektionen hos Statens vegvesen, förklarar att systemet har inbyggda säkerhetsfunktioner som förhindrar felaktiga mätningar. 

I det här fallet var problemet att blixten gick av trots att ingen mätning visade på någon hastighetsöverträdelse.

Problemet är löst

Felet är nu åtgärdat och kameran ska åter fungera som den ska och bara blixtra till när någon faktiskt kör för fort.

Samtliga bilister kan alltså andas ut.

​Fartkamera fotade alla som körde förbi

