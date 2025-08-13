Förbjuder populär elbilsfunktion

Det är emellertid ingenting som diskuterats i Europa.
Regenerativ bromsning ifrågasätts
Många elbilar bromsar automatiskt när föraren släpper gaspedalen. Denna så kallade regenerativa inbromsning, eller regenereringen, återvinner energi och skickar tillbaka den till batteriet.
Effekten varierar beroende på bilmodell och vissa bilar, som Tesla Model Y, gör det möjligt att köra nästan helt med en pedal, så kallad enpedalskörning.
Andra modeller erbjuder svagare bromskraft eller låter föraren justera nivån manuellt.
Föraren måste välja funktionen
Från 2027 kommer körning med en pedal inte längre vara förinställt i Kina. Föraren måste aktivt välja funktionen inför varje resa för att kunna bromsa hela vägen till stillastående utan att trycka på bromspedalen.
Myndigheterna motiverar beslutet med att förare riskerar att tappa vanan att använda bromsen, vilket kan försämra reaktionstiden i nödsituationer.
Nya krav på bromsljus
Samtidigt införs ett krav på att bromsljusen alltid ska tändas när bilen saktar ner med mer än 1,3 meter per sekund i kvadrat.
Detta gäller oavsett om det är regenerativ bromsning eller vanlig inbromsning. Syftet är att ge andra trafikanter tydligare information om vad bilen framför gör.