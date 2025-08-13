Förbjuder populär elbilsfunktion

​Kina skärper reglerna för elbilar och förbjuder körning med en pedal som standardinställning.



Det är emellertid ingenting som diskuterats i Europa.

Regenerativ bromsning ifrågasätts

Många elbilar bromsar automatiskt när föraren släpper gaspedalen. Denna så kallade regenerativa inbromsning, eller regenereringen, återvinner energi och skickar tillbaka den till batteriet.

Effekten varierar beroende på bilmodell och vissa bilar, som Tesla Model Y, gör det möjligt att köra nästan helt med en pedal, så kallad enpedalskörning.

Andra modeller erbjuder svagare bromskraft eller låter föraren justera nivån manuellt.

Föraren måste välja funktionen

Från 2027 kommer körning med en pedal inte längre vara förinställt i Kina. Föraren måste aktivt välja funktionen inför varje resa för att kunna bromsa hela vägen till stillastående utan att trycka på bromspedalen.

Myndigheterna motiverar beslutet med att förare riskerar att tappa vanan att använda bromsen, vilket kan försämra reaktionstiden i nödsituationer.

Nya krav på bromsljus

Samtidigt införs ett krav på att bromsljusen alltid ska tändas när bilen saktar ner med mer än 1,3 meter per sekund i kvadrat.