Försäljningen rasar – Tesla nästan halverar priset

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 10:30
Tesla har det skakigt i Storbritannien. Foto: Noah Berger/AP/TT & Lise Åserud/NTB/TT

Tesla har det tufft på flera marknader och tvingas nu ta till kraftiga prissänkningar för att hålla jämna steg med konkurrensen.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar norska TV2.

Ras i Storbritannien

I Storbritannien, Europas största elbilsmarknad, har försäljningen av Tesla-bilar minskat kraftigt. Enligt Reuters föll försäljningen i juli med hela 60 procent, vilket innebär att endast 987 bilar registrerades under månaden. 

För att vända utvecklingen har Tesla nu enligt Times sänkt leasingpriserna på Model Y med upp till 40 procent.

Det gör att bilen kan leasas till nästan halva priset jämfört med tidigare. Tesla har dessutom så många bilar i lager att de enligt uppgift börjar få slut på utrymme i sina lokaler.

MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Saknar billiga modeller

Totalt sett har Teslas försäljning i Europa minskat med mer än en tredjedel under årets första sex månader. En orsak är att många konkurrenter lanserat billigare elbilar som lockar nya köpare. Tesla saknar i dagsläget en sådan modell i sitt utbud.

Samtidigt menar experter att Elon Musks politiska utspel har påverkat varumärket negativt och fått vissa kunder att välja andra märken.

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Kinesiska märken tar mark

Konkurrensen hårdnar också från kinesiska biltillverkare. Märken som MG, som efter sin comeback haft stora försäljningsframgångar i Europa, säljer starkt i Storbritannien. 

Till skillnad från EU har varken Storbritannien eller Norge infört strafftullar på kinesiska elbilar, vilket gör det enklare för dessa märken att växa på de marknaderna.

