Försäljningen rasar – Tesla nästan halverar priset

Det rapporterar norska TV2.
Ras i Storbritannien
I Storbritannien, Europas största elbilsmarknad, har försäljningen av Tesla-bilar minskat kraftigt. Enligt Reuters föll försäljningen i juli med hela 60 procent, vilket innebär att endast 987 bilar registrerades under månaden.
För att vända utvecklingen har Tesla nu enligt Times sänkt leasingpriserna på Model Y med upp till 40 procent.
Det gör att bilen kan leasas till nästan halva priset jämfört med tidigare. Tesla har dessutom så många bilar i lager att de enligt uppgift börjar få slut på utrymme i sina lokaler.
Saknar billiga modeller
Totalt sett har Teslas försäljning i Europa minskat med mer än en tredjedel under årets första sex månader. En orsak är att många konkurrenter lanserat billigare elbilar som lockar nya köpare. Tesla saknar i dagsläget en sådan modell i sitt utbud.
Samtidigt menar experter att Elon Musks politiska utspel har påverkat varumärket negativt och fått vissa kunder att välja andra märken.
Kinesiska märken tar mark
Konkurrensen hårdnar också från kinesiska biltillverkare. Märken som MG, som efter sin comeback haft stora försäljningsframgångar i Europa, säljer starkt i Storbritannien.
Till skillnad från EU har varken Storbritannien eller Norge infört strafftullar på kinesiska elbilar, vilket gör det enklare för dessa märken att växa på de marknaderna.