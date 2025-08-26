När bränslepumpen klickar till är det ett tecken på att tanken är full. Ändå är det vanligt att förare trycker in lite extra för att få en rund summa. Det kan verka harmlöst – men är det verkligen det?

Den automatiska stoppfunktionen i bensinpumpen är där av en anledning, och den fungerar mer exakt än många tror. Men är det skadlig på bilen att toppa upp tanken lite extra efter klicket?

Svaret är mer komplicerat än vad man tror, och konsekvenserna kan bli dyra.

Bör man tanka bilen efter klick-ljudet?

Att fortsätta tanka efter att pumpen stängs av med ett klick kan verka harmlöst, men det kan påverka mer än man tror.

Först och främst kan du tappa översikten över bilens verkliga bränsleförbrukning. När man klämmer in mer bränsle än vad som "ryms", kan det ge en felaktig bild av hur långt bilen går per liter. För den som vill hålla noga koll på bilens ekonomi och effektivitet blir siffrorna opålitliga, rapporterar Teksiden.

Fråga om säkerhetsrisk

Klick-ljudet utlöses när bränslenivån når tankens övre gräns. Det innebär att när man fortsätter fylla den finns en risk att bränslet rinner tillbaka upp i påfyllningsröret, eller i värsta fall rinner över och hamnar på marken.

Det är inte bara slöseri, utan kan vara en miljöfara eller en potentiell säkerhetsrisk.

Kan ta skada

Något mer allvarligt handlar om bilens EVAP-system, ett avancerat avgasåtervinningssystem som finns i moderna bilar. EVAP är byggt för att fånga upp bränsleångor, inte flytande vätska.

Om du tankar för mycket och bränslet pressas in i detta system kan det skada kolfiltret och andra komponenter.

Resultatet? Kostsamma reparationer som enkelt hade kunnat undvikas genom att lita på pumpens automatiska stopp, enligt Teksiden.

Lösningen är enkel: när pumpen klickar bör man sluta tanka. Att försöka klämma in de sista millilitrarna är inte bara onödigt, det kan kosta både pengar och problem.