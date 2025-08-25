Nyheter24
Nyheter /Motor /Elbil

Här har elbilar en genomsnittlig räckvidd på 50 mil

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 17:30
Norska elbilar går i snitt betydligt längre än förut. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT & Ole Berg-Rusten/NTB/TT

​För första gången någonsin ligger den genomsnittliga räckvidden för elbilar i Norge på 50 mil per laddning. Det är hela 30 mil längre än för tio år sedan, enligt den norska elbilföreningen.

Utvecklingen är ett tydligt tecken på hur snabbt tekniken gått framåt. Enligt elbilföreningens generalsekreterare Christina Bu har framstegen överträffat de förväntningar man hade i elbilens barndom.

– Det ger mig förnyad tillit till att våra mål för resten av transportsektorn är möjliga att nå, säger hon i ett uttalande.

MISSA INTE: Här kan du snart få köra 150 km/h

LÄS MER: Så bra är Volvo EX30 Cross Country – ny svensk favorit?

Nästan alla nya bilar är elbilar

Norge är redan ett av världens mest elektrifierade bil-länder. Nyligen passerade antalet elbilar 900 000 och 97 procent av alla nyregistrerade bilar är just elbilar, vilket är den högsta andelen i världen.

Trots framgångarna är framtiden inte helt ljus. I Oslo har priserna vid offentliga laddplatser höjts kraftigt, och regeringen planerar att ta bort momsundantaget för elbilar. 

Dessutom diskuteras förbud mot att använda elbilar i bussfiler.

Just frågan om momsen kan bli ett hårt slag mot försäljningen, varnar flera experter. Likt Sverige har Norge en moms på 25 procent.

MISSA INTE: Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

LÄS MER: Så bra är nya Nissan Qashqai – hybrid för hela slanten

Osäkra siffror om popularitet

Elbilens dominans har också ifrågasatts. Tidigare i år fick norska organisationer backa efter att de presenterat siffror som felaktigt visade att elbilar gått om bensin- och dieselbilar i antal sett till hela vagnparken.

Kommentarer

