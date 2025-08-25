Här har elbilar en genomsnittlig räckvidd på 50 mil

​För första gången någonsin ligger den genomsnittliga räckvidden för elbilar i Norge på 50 mil per laddning. Det är hela 30 mil längre än för tio år sedan, enligt den norska elbilföreningen.

Utvecklingen är ett tydligt tecken på hur snabbt tekniken gått framåt. Enligt elbilföreningens generalsekreterare Christina Bu har framstegen överträffat de förväntningar man hade i elbilens barndom.

– Det ger mig förnyad tillit till att våra mål för resten av transportsektorn är möjliga att nå, säger hon i ett uttalande.

Nästan alla nya bilar är elbilar

Norge är redan ett av världens mest elektrifierade bil-länder. Nyligen passerade antalet elbilar 900 000 och 97 procent av alla nyregistrerade bilar är just elbilar, vilket är den högsta andelen i världen.

Trots framgångarna är framtiden inte helt ljus. I Oslo har priserna vid offentliga laddplatser höjts kraftigt, och regeringen planerar att ta bort momsundantaget för elbilar.

Dessutom diskuteras förbud mot att använda elbilar i bussfiler.

Just frågan om momsen kan bli ett hårt slag mot försäljningen, varnar flera experter. Likt Sverige har Norge en moms på 25 procent.

