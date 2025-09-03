Nyheter24
Sålde 10 000 bilar på sju minuter

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 17:30
Exakt när bilen kommer till Europa är inte spikat. Foto: Xpeng

Kinesiska Xpeng har lanserat en helt ny version av elbilen P7 och intresset i hemlandet har varit enormt. På bara sju minuter lades 10 000 beställningar, men i Sverige och resten av Europa är lanseringen fortfarande osäker.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Nya P7 är en el-sedan med halvkombilucka, fyrhjulsdrift och en effekt på 586 hästkrafter.

Bilen är fullproppad med teknik och har enligt Xpeng själkva ett starkt fokus på artificiell intelligens.

10 000 beställningar på några minuter

När försäljningen öppnade i Kina tidigare i veckan blev trycket enormt. På bara sju minuter hade 10 000 kunder beställt bilen. Utgångspriset ligger på motsvarande cirka 308 000 kronor.

Modellprogrammet sträcker sig från enklare bakhjulsdrivna versioner till toppmodeller med fyrhjulsdrift, Brembo-bromsar och luftfjädring.

Bilen debuterar med ett nytt designspråk. (Foto: Xpeng)

Rejäl teknikuppgradering

Förutom prestanda bjuder nya P7 på en 15,6-tum stor infotainmentskärm, en 87-tums head-up-display och ett ljudsystem med 23 högtalare. Föraren får dessutom inslag som massage i stolen, ventilation, värme och 16-vägsjustering.

Kunderna kan välja mellan två batterier, ett på 74,9 kWh och ett på 92,2 kWh. Räckvidden anges till mellan 702 och 820 kilometer enligt den kinesiska CLTC-standarden.

Den fyrhjulsdrivna varianten klarar 0 till 100 km/h på 3,7 sekunder.

Oklart om den kommer till Europa

Trots succén i Kina är det ännu inte bekräftat om bilen kommer till Europa.

Tidigare har modellen fått kritik för elektronik som inte höll måttet i första generationen, men mycket pekar på att nya P7 är en rejäl uppgradering-

Xpeng väntas visa upp modellen på bilmässan IAA Mobility i München nästa vecka.

