Sålde 10 000 bilar på sju minuter

Nya P7 är en el-sedan med halvkombilucka, fyrhjulsdrift och en effekt på 586 hästkrafter.
Bilen är fullproppad med teknik och har enligt Xpeng själkva ett starkt fokus på artificiell intelligens.
10 000 beställningar på några minuter
När försäljningen öppnade i Kina tidigare i veckan blev trycket enormt. På bara sju minuter hade 10 000 kunder beställt bilen. Utgångspriset ligger på motsvarande cirka 308 000 kronor.
Modellprogrammet sträcker sig från enklare bakhjulsdrivna versioner till toppmodeller med fyrhjulsdrift, Brembo-bromsar och luftfjädring.
Rejäl teknikuppgradering
Förutom prestanda bjuder nya P7 på en 15,6-tum stor infotainmentskärm, en 87-tums head-up-display och ett ljudsystem med 23 högtalare. Föraren får dessutom inslag som massage i stolen, ventilation, värme och 16-vägsjustering.
Kunderna kan välja mellan två batterier, ett på 74,9 kWh och ett på 92,2 kWh. Räckvidden anges till mellan 702 och 820 kilometer enligt den kinesiska CLTC-standarden.
Den fyrhjulsdrivna varianten klarar 0 till 100 km/h på 3,7 sekunder.
Oklart om den kommer till Europa
Trots succén i Kina är det ännu inte bekräftat om bilen kommer till Europa.
Tidigare har modellen fått kritik för elektronik som inte höll måttet i första generationen, men mycket pekar på att nya P7 är en rejäl uppgradering-
Xpeng väntas visa upp modellen på bilmässan IAA Mobility i München nästa vecka.