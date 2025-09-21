Så får du en gratis hyrbilsuppgradering

I det senaste avsnittet av ​Under Huven bjuds det på allt från sydamerikanska hyrbilar till heta elbilsnyheter från München.

Marcus Berggren rapporterar från Colombia, medan Gustaf Gripenlöf Karlberg och Karl Cajmatz håller ställningarna på hemmaplan.

Renault Logan Stepway i Cartagena

Marcus berättar om sin minst sagt udda hyrbil, en Renault Logan Stepway. Kombinationen av sedan och hög markfrigång är vanlig i Sydamerika, där dåliga vägar kräver tåliga bilar.

Han konstaterar att modellen är enkel, bullrig och plastig, men också uppfriskande rak på sak i en tid när de flesta bilar försöker vara allt på en gång.

AC-vägrande taxichaufförer

Resan bjuder också på observationer om lokala körvanor. Taxichaufförer i Peru och Colombia kör gärna manuellt, på för höga växlar och nästan alltid utan AC.

På 5 000 meters höjd fick Marcus dessutom känna på hur mycket effekt bilar tappar vilket visar sig vara upp till 40 procent för sugmotorer.

LÄS ÄVEN: Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

BMW och Mercedes satsar hårt

Avsnittet avslutas med en genomgång av de stora elbilsnyheterna från München. BMW lanserar iX3 med 80 mils räckvidd och 400 kW-laddning, medan Mercedes svarar med GLC Electric.

Två direkta konkurrenter som lär bli vinterns hetaste grupptest.



