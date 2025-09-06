Nya BMW iX3 får 80 mils räckvidd och laddar blixtsnabbt

​BMW släpper nya iX3, en av märkets viktigaste modeller någonsin. Med upp till 80 mils räckvidd, 400 kW-laddning och en helt ny design markerar modellen starten på en ny era för märket.

BMW har visat upp nya iX3, en eldriven suv i mellanklassen och den allra första bilen på märkets nya plattform Neue Klasse.

Det betyder ny teknik, nytt formspråk och funktioner som är tänkta att sätta ribban för hela märkets framtida modellutbud.

Den svenska BMW-chefen Johanna Minding Kriisa lyfter fram att iX3 är skräddarsydd för svenska förhållanden.

– Med lång räckvidd, snabb laddning och praktiskt suv-format ska den passa både vardagspendling och längre resor.

iX3 ger sig in i ett tufft segment. (Foto: BMW)

Annons

MISSA INTE: Svenska uppfinningen som räddat över en miljon liv

LÄS MER: Forskare vill införa bromsljus fram på bilar

Upp till 805 kilometer på el

Den stora nyheten är räckvidden. Tack vare ett batteri på 108 kWh klarar bilen upp till 805 kilometer på en laddning.

Två motorer ger totalt 469 hästkrafter och ett vridmoment på 645 Nm. 0 till 100 km/h går på 4,9 sekunder och toppfarten är 210 km/h.

Annons

Räckvidde när över 80 mil. (Foto: BMW)

Laddar 37 mil på tio minuter

Med 800-volts teknik kan batteriet laddas från 10 till 80 procent på bara 21 minuter. Vid optimala förhållanden ger tio minuters laddning upp till 37 mils extra körning.

Elektroniken är helt nyutvecklad och styrs av fyra så kallade superhjärnor som hanterar allt från körupplevelse till infotainment.

Det gör bilen uppdateringsbar via mjukvara och förberedd för framtida AI-funktioner. En av datorerna, ”Heart of Joy”, kontrollerar drivlina, bromsar och energiåtervinning vilket ska ge en smidigare och mer effektiv körning.

Annons

iX3 visar även upp märkets nya njur-tänk. (Foto: BMW)

LÄS MER: Förbjuder populär elbilsfunktion

Ny design och avancerad interiör

Nya iX3 är först ut med BMW:s nya designspråk, med renare linjer och modernare proportioner.

Annons

Interiören domineras av en 17,9 tum stor skärm och nya Panoramic iDrive som projicerar information över hela vindrutan. Streamingappar som YouTube och Disney+ finns direkt i systemet för att underhålla under laddstopp.

Interiören är lounge-aktig. (Foto: BMW)

BMW iX3 är enormt viktig för tyskarna

Priset börjar på 749 000 kronor. Produktionen startar i höst och lanseringen sker våren 2026. Det går redan nu att beställa bilen.