Så bra är nya elektriska Mercedes GLC – vi har åkt med

Mercedes vill ta revansch efter att EQ-serien floppade. Nu kommer GLC with EQ Technoogy, en el-suv som ska rädda varumärkets framtid och utmana konkurrenter som BMW iX3 och Tesla.





Vi fick en första åktur i Stuttgart.

GLC with EQ Technology är märktes senaste elbil. (Foto: Mercedes-Benz)

Mercedes största kassako blir elbil

GLC är märkets mest sålda modell och därmed livsviktig för Mercedes. Den elektriska versionen blir därför ett avgörande test på om tyskarna kan övertyga kunderna i en tid då allt fler väljer bort elbilar.

Filosofin är enkel: GLC ska kännas som en GLC först och främst, inte som ännu en halvdålig elbil.

Den bygger på en ny plattform anpassad för eldrift och ska kunna köras upp till 713 kilometer på en laddning. Dessutom kan den ladda i upp till 400 kW, vilket placerar den bland de snabbaste på marknaden.

Elektriska GLC kan dra upp till 2,4 ton. (Foto. Mercedes-Benz)

Tillbaka till rötterna

Mercedes försöker även återvinna lite av sin gamla glans. En ny grill ska påminna om tiden då en Mercedes var synonymt med lyx och kvalitet.

Efter år av kritik mot interiörer som inte matchar stjärnans status vill man nu visa att man menar allvar.

Tyskarna har lagt mycket krut på interiören. (Foto: Mercedes-Benz)

Första smakprovet

Vi fick en medåkning i en tidig prototyp utanför Stuttgart. Trots att bilen var kamouflerad märktes det tydligt var fokus har legat: ljudnivån i kupén är extremt låg, något som blir särskilt viktigt när motorn är helt tyst.

Komforten varierade beroende på fart. I låg hastighet letade sig vissa ojämnheter in, men på tyska landsvägar visade luftfjädringen sin styrka. Gasresponsen känns mer som i en bensinbil, vilket gör övergången till eldrift mindre dramatisk.

GLC with EQ Technology anammar ett konservativt designspråk. (Foto: Mercedes-Benz)

Elektriska Mercedes-Benz GLC har tuffa konkurrenter

GLC with EQ Technology kliver in i ett segment där BMW iX, Cadillac Lyriq och Tesla redan slåss om kunderna. Mercedes har själva testat konkurrenterna och vill bevisa att deras bil kan mäta sig både på pappret och i verkligheten.

Produktionen drar igång i februari 2026, men redan nu är det tydligt att tyskarna satsar allt på att GLC Electric ska bli revanschen som deras elbilsstrategi så desperat behöver.