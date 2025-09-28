Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor

Ny slags varningsskylt sprider sig i Sverige

Publicerad: 28 sep. 2025, kl. 22:30
Nya skyltar att ha koll på. Foto: Pontus Lundahl/TT & Trafikverket

Viltstängsel räcker inte längre. Nu rullar Trafikverket ut ett nytt system som ska varna bilister när djur är på väg över vägen, trots klagomål om falsklarm.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det rapporterar Vi Bilägare.

Nya lösningen mot olyckor

I nästan 20 år har Trafikverket byggt vilthopp, små öppningar där djur kan ta sig tillbaka över stängslet om de hamnat på fel sida. Men den metoden har inte räckt för att minska olyckorna.

I stället satsar man nu på ett digitalt varningssystem som aktiveras när djur kliver in i en särskild detektionszon. Då tänds varningsskyltar för bilisterna och hastigheten kan tillfälligt sänkas.

– När larmet går kan det plötsligt komma ett djur som du inte har sett, säger Johan Rydlöv, ekolog på Trafikverket.

Funkar i Jämtland

På olycksdrabbade E45:an i Jämtland har systemet testats i flera år och visat sig ge effekt. Därför ska tekniken nu spridas till fler vägar runt om i landet.

Annons

– Vi vet att det fungerar, därför skalar vi upp, säger Rydlöv.

Kritiken: ”Skyltarna lyser i onödan”

Alla bilister är dock inte nöjda. Vissa menar att varningsskyltarna aktiveras trots att det inte syns några djur. Trafikverket medger att falsklarm förekommer men slår tillbaka mot kritiken.

– Det händer att djuren står i zonen men inte syns från vägen. Då är det lätt att tro att larmet är fel, säger Rydlöv.

Fler system på gång

Just nu finns varningssystemet på ett fåtal platser, men inom fem år räknar Trafikverket med att ha rullat ut tekniken på betydligt fler vägsträckor.

Enligt myndigheten är det både billigare och mer effektivt än att bygga stora viltbroar eller undergångar.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
22:30
Nyheter
/ Motor

Ny slags varningsskylt sprider sig i Sverige

Idag
09:33
Nyheter
/ Ekonomi

Larmet: Teslas självkörande bilar kör mot tåg

Igår
17:10
Nyheter
/ Motor

Då får du inte fortsätta köra – när lampan tänds

Igår
08:02
Nyheter
/ Motor

Polisen: Bötesfällan i trafiken kan kosta dig 1 000 kronor

Fredag
12:32
Nyheter
/ Motor

Körde 15 km/h på åländsk 90-väg – fick böter

Torsdag
21:30
Nyheter
/ Motor

EU-krav: Snart får din elbil ett eget pass

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons