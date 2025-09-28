Ny slags varningsskylt sprider sig i Sverige

Viltstängsel räcker inte längre. Nu rullar Trafikverket ut ett nytt system som ska varna bilister när djur är på väg över vägen, trots klagomål om falsklarm.





Det rapporterar Vi Bilägare.

Nya lösningen mot olyckor

I nästan 20 år har Trafikverket byggt vilthopp, små öppningar där djur kan ta sig tillbaka över stängslet om de hamnat på fel sida. Men den metoden har inte räckt för att minska olyckorna.

I stället satsar man nu på ett digitalt varningssystem som aktiveras när djur kliver in i en särskild detektionszon. Då tänds varningsskyltar för bilisterna och hastigheten kan tillfälligt sänkas.

– När larmet går kan det plötsligt komma ett djur som du inte har sett, säger Johan Rydlöv, ekolog på Trafikverket.

Funkar i Jämtland

På olycksdrabbade E45:an i Jämtland har systemet testats i flera år och visat sig ge effekt. Därför ska tekniken nu spridas till fler vägar runt om i landet.

Annons

– Vi vet att det fungerar, därför skalar vi upp, säger Rydlöv.

Kritiken: ”Skyltarna lyser i onödan”

Alla bilister är dock inte nöjda. Vissa menar att varningsskyltarna aktiveras trots att det inte syns några djur. Trafikverket medger att falsklarm förekommer men slår tillbaka mot kritiken.

– Det händer att djuren står i zonen men inte syns från vägen. Då är det lätt att tro att larmet är fel, säger Rydlöv.

Fler system på gång

Just nu finns varningssystemet på ett fåtal platser, men inom fem år räknar Trafikverket med att ha rullat ut tekniken på betydligt fler vägsträckor.