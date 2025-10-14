20 915 svenskar har fått körkorten återkallade

Antalet återkallade körkort ökade kraftigt under det första halvåret 2025 jämfört med motsvarande period förra året.

Transportstyrelsen kan återkalla körkort på nio olika grunder:

Rattfylleri Smitning Upprepade trafikbrott Brott mot bestämmelse som är viktig för trafiksäkerheten Opålitlighet i nykterhetshänseende Annat allvarligt brott Sjukdom, skada eller liknande Inte inskickat läkarintyg och Körkort utfärdat på felaktiga grunder

Foto: Erik Simander/TT

Om återkallelsen sker till följd av punkterna 1-6 kommer myndigheten fatta beslut om så kallad spärrtid.

"Spärrtiden är den tid då ditt körkort är återkallat och Transportstyrelsen inte får tillverka ett nytt körkort. När vi beslutar om spärrtid gör vi alltid en helhetsbedömning i det enskilda ärendet. Vi utgår från praxis som innebär att vi också väger in både omständigheterna kring brottet och vissa personliga förhållanden som exempelvis behov av körkort i arbete. Vad som också kan komma att påverka vårt beslut om spärrtid är om du tidigare har ett körkortsingripande", skriver Transportstyrelsen på den egna hemsidan.

20 915 återkallade körkort hittills under 2025

Men hur många körkort återkallas egentligen? Nyheter24 har begärt ut statistik från Transportstyrelsen, som visar att det skett ovanligt många återkallelser under det första halvåret av 2025: 20 915 närmare bestämt. Det är en ökning med 6,9 procent jämfört med motsvarande period förra året. Så här har det sett ut, under det första halvåret, under tidigare år:

Annons

2024: 19 566 återkallade körkort

19 566 återkallade körkort 2023: 19 080 återkallade körkort

19 080 återkallade körkort 2022: 17 988 återkallade körkort

17 988 återkallade körkort 2021: 22 476 återkallade körkort

Den vanligaste orsaken till återkallelserna under de första sex månaderna av 2025 är en "väsentlig överträdelse", vilket normalt sett innebär exempelvis fortkörning, rödljuskörning eller att man kört med för kort avstånd till framförvarande fordon. Hela 10 835 körkort har återkallats av sådana skäl hittills i år, vilket är en ökning med över 15 procent.

– I de flesta fall beror ett återkallat körkort på någon typ av trafikbrott. Att bryta mot de regler som finns kopplade till trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för risker. Att körkortet återkallas är i grund och botten en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort i riket första halvåret 2021–2025 – per återkallelsepunkt Återkallelsepunkt 2021 2022 2023 2024 2025 Punkten betyder i huvudsak Återkallelsepunkt 1 3114 3200 3542 3617 3432 Rattfylleri eller drograttfylleri Återkallelsepunkt 2 94 56 106 93 162 Smitning Återkallelsepunkt 3 678 856 953 799 1110 Flera mindre överträdelser Återkallelsepunkt 4 13448 9902 9872 9379 10835 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning Återkallelsepunkt 5 602 521 508 717 768 Opålitlighet i nykterhetshänseende Återkallelsepunkt 6 69 67 119 115 205 Allmän brottslighet Återkallelsepunkt 7 2915 2855 3052 3600 3326 Medicinska skäl Återkallelsepunkt 8 2497 1677 2039 2385 2308 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov Återkallelsepunkt 9 146 11 5 1 12 Hinder fanns för utfärdande av körkort Samtliga* 22476 17988 19080 19566 20915 *Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Män sticker ut i statistiken

Det finns också en grupp som sticker ut i statistiken. Bland de 20 915 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under den första halvan av 2025 gällde 16 948 män. Det innebär att de utgör 81 procent av de som fått sitt körkort återkallat. Enligt myndigheten kan man, i viss mån, förklara skillnaden mellan kvinnor och män med att de senare i större utsträckning "utför ett större trafikarbete". De kör med andra ord mer än kvinnor. Men Transportstyrelsen menar också på att andra faktorer lär spela in.