20 915 svenskar har fått körkorten återkallade

Transportstyrelsen kan återkalla körkort på nio olika grunder:
- Rattfylleri
- Smitning
- Upprepade trafikbrott
- Brott mot bestämmelse som är viktig för trafiksäkerheten
- Opålitlighet i nykterhetshänseende
- Annat allvarligt brott
- Sjukdom, skada eller liknande
- Inte inskickat läkarintyg och
- Körkort utfärdat på felaktiga grunder
Om återkallelsen sker till följd av punkterna 1-6 kommer myndigheten fatta beslut om så kallad spärrtid.
"Spärrtiden är den tid då ditt körkort är återkallat och Transportstyrelsen inte får tillverka ett nytt körkort. När vi beslutar om spärrtid gör vi alltid en helhetsbedömning i det enskilda ärendet. Vi utgår från praxis som innebär att vi också väger in både omständigheterna kring brottet och vissa personliga förhållanden som exempelvis behov av körkort i arbete. Vad som också kan komma att påverka vårt beslut om spärrtid är om du tidigare har ett körkortsingripande", skriver Transportstyrelsen på den egna hemsidan.
20 915 återkallade körkort hittills under 2025
Men hur många körkort återkallas egentligen? Nyheter24 har begärt ut statistik från Transportstyrelsen, som visar att det skett ovanligt många återkallelser under det första halvåret av 2025: 20 915 närmare bestämt. Det är en ökning med 6,9 procent jämfört med motsvarande period förra året. Så här har det sett ut, under det första halvåret, under tidigare år:
- 2024: 19 566 återkallade körkort
- 2023: 19 080 återkallade körkort
- 2022: 17 988 återkallade körkort
- 2021: 22 476 återkallade körkort
Den vanligaste orsaken till återkallelserna under de första sex månaderna av 2025 är en "väsentlig överträdelse", vilket normalt sett innebär exempelvis fortkörning, rödljuskörning eller att man kört med för kort avstånd till framförvarande fordon. Hela 10 835 körkort har återkallats av sådana skäl hittills i år, vilket är en ökning med över 15 procent.
– I de flesta fall beror ett återkallat körkort på någon typ av trafikbrott. Att bryta mot de regler som finns kopplade till trafiken innebär att man utsätter både sig själv och andra för risker. Att körkortet återkallas är i grund och botten en trafiksäkerhetsåtgärd, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.
|Återkallelsepunkt
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Punkten betyder i huvudsak
|Återkallelsepunkt 1
|3114
|3200
|3542
|3617
|3432
|Rattfylleri eller drograttfylleri
|Återkallelsepunkt 2
|94
|56
|106
|93
|162
|Smitning
|Återkallelsepunkt 3
|678
|856
|953
|799
|1110
|Flera mindre överträdelser
|Återkallelsepunkt 4
|13448
|9902
|9872
|9379
|10835
|En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
|Återkallelsepunkt 5
|602
|521
|508
|717
|768
|Opålitlighet i nykterhetshänseende
|Återkallelsepunkt 6
|69
|67
|119
|115
|205
|Allmän brottslighet
|Återkallelsepunkt 7
|2915
|2855
|3052
|3600
|3326
|Medicinska skäl
|Återkallelsepunkt 8
|2497
|1677
|2039
|2385
|2308
|Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
|Återkallelsepunkt 9
|146
|11
|5
|1
|12
|Hinder fanns för utfärdande av körkort
|Samtliga*
|22476
|17988
|19080
|19566
|20915
|*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.
Män sticker ut i statistiken
Det finns också en grupp som sticker ut i statistiken. Bland de 20 915 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under den första halvan av 2025 gällde 16 948 män. Det innebär att de utgör 81 procent av de som fått sitt körkort återkallat. Enligt myndigheten kan man, i viss mån, förklara skillnaden mellan kvinnor och män med att de senare i större utsträckning "utför ett större trafikarbete". De kör med andra ord mer än kvinnor. Men Transportstyrelsen menar också på att andra faktorer lär spela in.
– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män gör och det återspelas i statistiken, säger Mikael Andersson.