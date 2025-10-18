Regeringen vill besiktiga veteranbilar igen – väcker ilska

Tusentals svenska veteranbilsägare rasar mot regeringens planer på att återinföra tvångsbesiktning för fordon äldre än 50 år. Socialdemokraterna kräver att förslaget stoppas och varnar för ett slag mot svensk bilkultur.

Veteranbilar i skottgluggen

Transportstyrelsen anser att dagens regler om besiktningsfrihet missbrukas. Därför vill myndigheten återinföra krav på regelbunden kontroll för bilar tillverkade från 1960 och framåt.

Syftet sägs vara ökad trafiksäkerhet men det får många entusiaster att se rött.Förslaget bereds just nu inom regeringen och Sverigedemokraterna, men någon konkret plan har ännu inte presenterats.

– Det är en folkrörelse som består av generationer som tillsammans bevarar något som är djupt rotat i svensk kultur, skriver Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en debattartikel i Expressen.

Ett slag mot rullande kulturarv

I dag slipper fordon som fyllt 50 år att besiktigas, under förutsättning att de inte används som vardagsbilar.

Annons

En förändring skulle enligt Socialdemokraterna kunna innebära att hundratusentals fordon måste rulla in på besiktningsstationerna igen, trots att de oftast bara används sommartid.

Kritiker menar att säkerhetsvinsten är minimal och att kostnaden för ägarna blir orimlig. De pekar också på att veteranbilar i regel hålls i mycket gott skick av sina ägare.

Delad opinion

Frågan väcker debatt även utanför bilkretsar. Förespråkarna menar att även äldre fordon bör kontrolleras regelbundet för att garantera säkerheten i trafiken. Motståndarna kallar det däremot ett direkt hot mot svensk bilhobby och ett onödigt byråkratiskt ingrepp.

Sverige har i dag över 300 000 registrerade entusiastfordon, och evenemang som Classic Car Week i Rättvik lockar tiotusentals besökare varje år.

– Sverige ska inte straffa dem som vårdar vårt kulturarv. Sverige ska tacka dem, avslutar Tobias Baudin.