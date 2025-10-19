Trafikverket erkänner fel – gynnade tåg framför bil i 10 år

Ett internt misstag på Trafikverket har gjort att järnvägsprojekt prioriterats framför nya vägar i ett helt decennium. Nu erkänner myndigheten bristande kompetens.

Det rapporterar Auto Motor & Sport.

Fel värdering gav skev fördelning

Ett internt dokument som Ekot tagit del av visar att Trafikverket under tio års tid överskattat nyttan av järnvägsinvesteringar med upp till 20 procent. Samtidigt har satsningar på vägar hamnat i skymundan.

Felet låg i Trafikverkets prognosverktyg Sampers, som används för att beräkna framtida trafikvolymer och samhällsnytta. Där hade en central variabel, värdet av restid vid tjänsteresor, räknats helt fel.

I modellen antogs att höginkomsttagare värderade en tidsvinst till mellan 10 000 och 20 000 kronor i timmen, när det verkliga värdet snarare är omkring 400 kronor.

Resultatet blev att tidsbesparande järnvägsprojekt framstod som betydligt mer lönsamma än vägbyggen.

”Tog tio år att upptäcka”

Jan-Eric Nilsson, professor emeritus vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), menar att själva felet är allvarligt men att det mest anmärkningsvärda är hur lång tid det tog att upptäcka.

– Det man ska vara riktigt kritisk mot är ju att det tog tio år att upptäcka, säger han till Ekot.

Trafikverket erkänner: ”Vi har saknat kompetens”

Trafikverkets egen analys bekräftar nu att felräkningarna lett till att järnvägsprojekt gynnats på bekostnad av vägar. Myndigheten medger också att bristen på intern kontroll har spelat en avgörande roll.