Så bra är nya Xpeng G9 – laddar snabbare än allt annat

Xpeng har slipat på sitt flaggskepp och G9 känns nu mer fulländad än någonsin. Med bättre fjädring, skarpare gasrespons och en mer lyxig interiör är den kinesiska suven redo att ge sig in i premiumfighten på riktigt.

Nyheter24 provkörde bilen i München.

G9 är det kinesiska märkets flaggskeppsmodell på den svenska marknaden. (Foto: Xpeng)

Från tveksam start till seriös konkurrent

När Xpeng först lanserade G9 i Sverige fanns det mycket att anmärka på. Fjädringen var inte helt rätt kalibrerad och mjukvaran kändes ofärdig.

Nu, efter flera OTA-uppdateringar, har G9 fått ett rejält lyft. Effekten har skruvats upp från 551 till 567 hästkrafter och interiören har blivit mer lyxbetonad med nappa-läder och bättre stolar.

Föraren möts av en 14,96-tums infotainmentskärm och en digital instrumentpanel på drygt 10 tum. Funktionerna är många och exakt alt styrs av skärmen som inte alltid är särskilt intuitiv.

Den kinesiska idén om lyx verkar fortfarande innebära en lång lista med finesser, men komfortnivån imponerar. Baksätet är rymligt, och kvalitetskänslan är ett stort kliv uppåt jämfört med tidigare.

Xpeng satsar stenhårt på teknik. (Foto: Xpeng)

Komfort för hela slanten

Under provkörningen i München märks direkt att gasresponsen är mer linjär och naturlig. Fördröjningen som tidigare störde är borta, vilket gör det enkelt att köra mjukt.

Bromsarna känns bättre kalibrerade och luftfjädringen går nu att lita på. Skillnaderna mellan körlägena Comfort, Comfort+ och Sport är tydliga, och G9 hanterar ojämna vägar utan problem.

Styrningen däremot är fortfarande anonym och G9 bjuder inte in till inspirerande körning. Trots kraftfull acceleration på motorvägen gör både styrning och dynamik att bilen känns mer byggd för avslappnad komfort än för sport, vilket jag skulle hävda är till dess fördel.

X9 sätter komfort i främsta rummet. (Foto: Xpeng)

Snabbladdning som imponerar

Räckvidden i AWD Performance-versionen ligger på upp till 540 kilometer enligt WLTP. Mest iögonfallande är dock laddhastigheten som är upp till 525 kW.

På pappret betyder det 10 till 80 procent på bara 12 minuter. Tyvärr finns ännu inga laddare i Europa som kan bekräfta den siffran i praktiken.

Även priset upplevs som bestämt rimligt där bakhjulsdrivna instegsmodellen landar på 719 900 SEK. På plats i München testade vi fyrhjulsdrivna G9 AWD Performance.

G9 laddar snabbare än allt annat. (Foto: Xpeng)

Xpeng G9 övertygar

Xpeng G9 har gått från att kännas halvfärdig till att vara ett seriöst premiumalternativ. Komforten är hög, materialen bättre och tekniken massivt närvarande.

Visst är styrningen tråkig och infotainmentsystemet kan bli överlastat, men helhetsintrycket är klart mer harmoniskt än tidigare och Xpeng har lyckats med att bygga en riktig premiumkärra.

Första intryck av nya Xpeng G9: 4/5