Så bra är nya Cadillac Optiq – allt är inte som det verkar

Cadillac vill på allvar ta sig in på den europeiska elbilsmarknaden. Nya Optiq är första modellen utvecklad med Europa i fokus, men frågan är om ambitionen räcker hela vägen.

Nyheter24 tog sig till Barcelona för en provkörning.

Optiq har anammat ett någorlunda europeiskt tänk. (Foto: Cadillac)

Slår på stort

Cadillac sparade inte på krutet när de presenterade Optiq i Barcelona. Märket ska debutera i Formel 1 nästa år både med eget stall och som motorleverantör. Samtidigt satsar de stort på Tour de France och långloppsserien WEC. Ambitionen är glasklar, Cadillac ska stanna i Europa.

Optiq är den modell som ska stå för volymen i märkets elbilsutbud. Större Lyriq startar på drygt en miljon kronor och sjusitsiga Vistiq kostar över 1,2 miljoner. Det är alltså Optiq som ska locka den breda målgruppen.

Jänkarna har inte sparat på krutet. (Foto: Cadillac)

En amerikan med europeisk smak

Optiq sticker inte ut designmässigt. Formen är ren och proportionerna välbalanserade men den saknar Lyriqs skarpare linjer. Det är en bil som smälter in snarare än väcker uppmärksamhet.

Interiören är däremot en styrka. Här möts man av en varm och trivsam miljö som för tankarna till Škoda Enyaq. Materialvalen känns genomtänkta med syntetiska material, trä och metall i oväntat eleganta kombinationer.

Allt är välbyggt och kvalitetskänslan hög. Cadillac har dessutom behållit fysiska knappar för många funktioner vilket känns befriande i en tid när allt ska styras via pekskärm.

Infotainmentsystemet bygger på Googles teknik och fungerar snabbt även om vissa översättningar är märkliga. Ljudsystemet med 19 högtalare och Dolby Atmos är däremot en riktig höjdare. Kupén är rymlig men sittdynorna är något korta och längre personer riskerar att slå i huvudet på grund av glastaket.

Interiören imponerar. (Foto: Cadillac)

Amerikansk komfort

Chefsingenjören John Cockburn berättar att Optiq är utvecklad och kalibrerad för europeiska vägar och det märks. Fjädringen är följsam men stadig, styrningen är lätt men exakt och hela bilen känns stabil även i högre farter.

Det mest imponerande är ljudnivån. På de spanska motorvägarna var kupén så tyst att den kunde jämföras med ett bibliotek. Hur den klarar svensk grov asfalt återstår att se men intrycket är lovande.

Gasresponsen är mjuk och linjär, bromsarna väl avvägda och chassit upplevs stabilt. Optiq bjuder inte på samma körglädje som de tyska konkurrenterna men är roligare att köra än både Tesla Model Y och Volkswagen ID.4.

Fyra hjul driver fram 304 hästkrafter vilket ger gott om kraft för vardagsbruk. Kraftfördelningen känns trygg och hela bilen ger ett vuxet och balanserat intryck.

Rent kördynamiskt är Optiq trevlig att ratta. (Foto: Cadillac)

En monumental miss

I Sverige börjar Optiq på 740 000 kronor vilket inkluderar full utrustning. Det som sänker helhetsintrycket är räckvidden på 425 kilometer och den låga laddhastigheten på 110 kW. Det är siffror som helt enkelt inte håller i det här segmentet.

General Motors har investerat enorma summor i elektrifiering men det är svårt att förstå varför de inte prioriterat snabbare laddning. Konkurrenter som BMW iX3 och Mercedes GLC Electric laddar upp till fyra gånger snabbare och går nästan dubbelt så långt på en laddning.

Det är vid laddstolpen som Cadillac inte har fokuserat. (Foto: Cadillac)

Cadillac Optiq räcker inte hela vägen

Optiq visar att Cadillac menar allvar med sin europeiska comeback. Kvalitetskänslan är hög, komforten utmärkt och körupplevelsen överraskande europeisk. Men laddhastighet och räckvidd är svagheterna som drar ner helheten.

Det första intrycket är ändå positivt. Optiq är bekväm, välbyggd och tyst som få. Men när hårdvaran inte matchar ambitionen blir det svårt att övertyga europeiska kunder om varför de ska välja just denna amerikan.

Första intryck av Cadillac Optiq: 3,5/5