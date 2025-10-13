Så bra är nya Audi A6 – säljs bara med diesel

Audi A6 bjuder på elegans, komfort och lång räckvidd, men under det polerade yttre döljer sig en vardagsdiesel som inte riktigt lyckas leva upp till lyxambitionerna.

Vi har testat bilen på hemmaplan.

Audi A6 kommer till Sverige som diesel. (Foto: Audi)

Slår ett slag för dieseln

Audi har lanserat A6 som elbil i form av A6 e-tron, men för den svenska marknaden finns fortfarande en mer traditionell version med förbränningsmotor.

Under huven sitter en tvåliters fyrcylindrig diesel med mildhybridteknik som levererar 204 hästkrafter och 400 newtonmeter. Den är kopplad till en sjuväxlad automatlåda och fyrhjulsdrift.

Det är en drivlina som känns mer rationell än inspirerande. Ljudet från motorn är inte särskilt elegant som inte riktigt matchar bilens sofistikerade framtoning.

Samtidigt är det svårt att inte uppskatta hur bränslesnål och uthållig den är. Över 100 mil på en tank är inga problem och tankningen tar bara några minuter. För den som kör mycket är det argument som fortfarande biter.

Det finns något nästan charmigt i kontrasten mellan den grovhuggna dieselmotorn och den utsökta komforten. Den paradoxala blandningen av lyx och vardagsnytta gör bilen till en speciell upplevelse, på gott och ont.

Audi A6 lägger krutet på komfort. (Foto: Audi)

Komfort som nästan når A8-nivå

När man kör nya A6 märks det snabbt hur mycket energi Audi lagt på komforten. Kupén är tyst, isolerad och elegant.

Under låg fart smyger bilen fram på eldrift under korta stunder och skapar en nästan elektrisk känsla av stillhet. På motorvägen blir det uppenbart hur väl avstämd luftfjädringen är. Den sväljer ojämnheter och gropar utan att förlora kontroll, något som gör långresor till en ren fröjd.

Testbilen hade däremot 21-tumsfälgar, vilket visade sig vara ett misstag. De stora hjulen förmedlar alla små ojämnheter direkt till kupén och saboterar en del av den annars utsökta fjädringskomforten.

Sätena är utmärkta, ljudnivån låg och materialen överlag fina, även om vissa detaljer avslöjar att Audi sparat in på de dyraste materialen. Den som ofta kör långt kommer dock uppskatta känslan av trygghet och stabilitet.

A6 är en av Audis mer traditionella modeller. (Foto: Audi)

När lyxen har sina brister

Trots all teknik och komfort bjuder A6 också på en del irritationsmoment. Motorn låter grov och växellådan beter sig ibland ryckigt vid låg fart, även när den är varm.

Interiören ser modern ut men lider av att alldeles för mycket styrs via pekskärmar. Att justera luftflöde, sätesvärme eller köra i mörker kräver mer uppmärksamhet än nödvändigt.

Testbilen hade även problem med den eldrivna bakluckan som inte alltid öppnade sig som den skulle, varken via nyckeln eller den rörelsestyrda funktionen under stötfångaren. Det tillsammans med ett misstänkt dåligt motorfäste gav en känsla av att bilen inte riktigt var färdigkalibrerad.

Interiören är digalt lagd. (Foto: Audi)

Nya Audi A6 övertygar ändock

Audi A6 med dieselmotor och luftfjädring är en bil för den som lägger många mil på vägarna och värderar komfort högre än sportighet. Den är stabil, tyst och trygg, men saknar den sista gnistan av raffinemang som krävs för att utmana de allra bästa.

Ett bensinalternativ hade troligen gjort underverk för körupplevelsen. BMW 5-serie känns fortfarande ett snäpp mer genomarbetad, både när det gäller materialkvalitet och användarvänlighet.

Sammantaget är Audi A6 ett övertygande långfärdsalternativ, men den är inte utan kompromisser. Det är en bil som glänser när man ger sig ut på motorvägen, men som avslöjar sina svagheter i stadstrafik.

Audi A6 är inte helt fulländad. (Foto: Audi)

Helhetsintryck av nya Audi A6: 4/5