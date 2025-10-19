Vi kör statsministerns bil – Bepansrade BMW X5 testad

BMW X5 Protection VR6 ser ut som en vanlig lyx-suv, men bakom den diskreta fasaden döljer sig skydd på nivå med en pansarvagn. Vi körde bilen i Stockholm för att ta reda på hur mycket trygghet som egentligen går att bygga in i en vardaglig BMW.

Faktum är att BMW X5 Protection används frekvent av potentater som vår kära statsminister.

X5 Protection verkar utan att synas. (Foto: BMW)

Ser ut som en vanlig X5

Vid första anblick är X5 Protection VR6 svår att skilja från en vanlig X5. BMW snackar om det som kalals för ”hidden in plain sight” – och det stämmer. Dörrarna är tjockare, rutorna har en svag grön ton och passformen runt dörrkarmarna avslöjar att något är annorlunda.

Under ytan är bilen dock något helt annat. Karossen består av bepansrade stålplåtar, tak och golv är förstärkta och rutorna är gjorda av laminerat säkerhetsglas. Bränsletanken tätar sig själv vid beskjutning, och däcken kan köras vidare även efter punktering.

Bilen är certifierad enligt de tyska VPAM BRV- och ERV-standarderna, vilket betyder skydd mot både kulor och explosioner. Tänk WLTP, fast med granater som måttstock.

X5 presterar både på och av vägen. (Foto: BMW)

Lika lyxig som trygg

Kupén är tysk och lyxig. BMW:s stora Curved Display breder ut sig över instrumentbrädan, stolarna har både massage och ventilation och klimatanläggningen styrs separat för alla fyra passagerare. Ljudnivån är nästintill obefintlig, tack vare det tjocka glaset som stänger ute både buller och hot.

Bilen har fyra säten i stället för fem på grund av förstärkningarna, men utrymmet är ändå generöst. Bagaget rymmer 500 liter, gott om plats för säkerhetsklassade resväskor. Små detaljer, som intercom för att tala med personer utanför bilen och de bastanta dörrarna som väger närmare 200 kilo, avslöjar att detta inte är någon vanlig X5.

Interiören är mer eller mindre identisk med ordinarie X5. (Foto: BMW)

En tungviktare med lätt känsla

Trots sin bepansring, som adderar nästan 800 kilo, känns bilen förvånansvärt smidig. Under huven sitter en 4,4-liters V8 med dubbelturbo och mildhybridteknik som levererar 530 hästkrafter och 750 newtonmeter. 0–100 km/h går på 5,9 sekunder och toppfarten är begränsad till 210 km/h.

Det adaptiva M-chassit med aktiv krängningskontroll och fyrhjulsstyrning gör att bilen känns stabil i hög fart men samtidigt lättkörd i stadstrafik. I terräng tog sig X5 VR6 utan problem över både stockar och sten, något som visar varför modellen används av myndigheter och säkerhetstjänster världen över.

BMW X5 är en riktig favorit i segmentet. (Foto: BMW)

Vardagsbil för de mest utsatta

Det mest imponerande är inte pansaret, utan att den fortfarande känns som en BMW. Den är tyst, bekväm och går att använda till vardags utan att väcka uppmärksamhet.

BMW X5 Protection VR6 byggs i USA och färdigställs för hand i München. Varje bil granskas noggrant innan leverans, och BMW erbjuder även specialutbildningar för förare i flyktmanövrar och taktisk körning.

Vi fick testa på bilen på hemmaplan. (Foto: BMW)

BMW X5 Protection verkar utan att synas

BMW X5 Protection VR6 är definitionen av att verka utan att synas. Den kombinerar lyx, kraft och extrem säkerhet i ett diskret paket. Den som sitter bakom ratten färdas i en rullande bunker, men för alla andra ser det bara ut som ännu en lyxig X5.

Att den är häftig råder det ingen tvekan om men för många av dess förare och medpassagerare är det bokstavligen en fråga om liv och död.

Första intryck av BMW X5 Protection VR6: 5/5