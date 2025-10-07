Så bra är nya Range Rover Sport SV – bilen som klarar allt?

Range Rover Sport SV är tillbaka med BMW-hjärta och ny attityd. Bilen vill förena brutal kraft med brittisk elegans, men frågan är om den fortfarande har kvar sin själ.

Vi provkörde bilen på hemmaplan.

Range Rover Sport SV är den mest dynamiska bilen som märket tillverkat. (Foto: Marcus Berggren)

Ett mer sofistikerat kapitel

Range Rover Sport SV ersätter ikoniska SVR och markerar en ny era för märkets mest karismatiska modell.

Under huven mullrar nu en 4,4 liters V8 från BMW i stället för den klassiska femlitersmotorn som tidigare stod för dramatiken. Effekten landar på smått absurda 635 hästkrafter och sprinten till 100 kilometer i timmen går på 3,9 sekunder. Toppfarten är hela 290 km/h.

Men där föregångaren skrek aggressivitet talar den nya Sport SV med lågmäld pondus. Ljudet är dovare, motorn känns mer disciplinerad än galen och hela bilen präglas av en känsla av tysk effektivitet snarare än brittisk excentricitet.

Range Rover Sport SV kombinerar det bästa av två världar. (Foto: Marcus Berggren)

Rymdtema och prislapp från yttre galaxen

Testbilen tillhör märkets exklusiva Celestial Collection, en serie på fem bilar som inspirerats av rymden. Vårt exemplar heter Gaea och bjuder på mattgrön lack, svart tak, kolfiberdetaljer och träinlägg. Priset ligger på svindlande 3,2 miljoner kronor. En vanlig SV utan rymdtema börjar på cirka 2,2 miljoner vilket är mer i linje med konkurrenter som BMW X5 M.

Annons

Range Rovers nya designspråk kretsar mer kring quiet luxury, och det märks. Linjerna är rena, ytorna släta och helhetsintrycket är elegant utan att vara pråligt. En vän beskrev bilen som lite kinesisk i sin design, men smaken är som bekant delad

Range Rover slår gärna ett slag för sina skräddarsydda lösningar. (Foto: Range Rover)

Kraftpaket med dubbla personligheter

Motorn må vara tyskt skolad men levererar kraft på ett sätt som är svårt att inte imponeras av. Gasresponsen är omedelbar och luftfjädringen kan växla från svävande komfort till hård precision beroende på körläge.

I sportläget blir bilen förvånansvärt lekfull för sin storlek, även om de året runt-däck som satt på testbilen begränsade potentialen. Styrningen är tung och exakt, och helhetsintrycket är att detta är en suv som vet precis vad den gör.

Om man vill ta sig bortom asfaltens trygga barm är det även något Range Rover Sport lyckas bra med, något vi tidigare fått erfara i Spanien. Det gäller dock att man har rätt sulor på bilen.

Beteckningen "SV" är reserverad för märkets mest extrema modeller. (Foto: Range Rover)

Range Rover Sport SV gör allt och lite till

Nya Range Rover Sport SV imponerar men på ett annat sätt än tidigare. Den erbjuder inte samma karismatiska och vildsinta sida som föregångaren utan körupplevelsen genomsyras i stället av mer precision.

För vissa innebär det att lite av charmen gått förlorad. För andra är detta den perfekta blandningen av komfort, kraft och modern lyx. Med det sagt lyckas Range Rover SV med konststycket att göra allt och lite till och är svår att imponeras av.

Första intryck av nya Range Rover Sport SV: 4,5/5