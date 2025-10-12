Så bra är nya Porsche Panamera GTS – familjebil med V8

Porsche har vässat sin stora sportlimousin till perfektion. Nya Panamera GTS är snabb, brutal och förvånansvärt elegant men också dyr nog att få plånboken att darra.

Vi har provkört den tyska lyxsedanen.

Från klumpig till elegant

När Porsche lanserade första generationen Panamera 2009 var mottagandet minst sagt blandat. Många menade att bilen såg ut som en överviktig 911 och att det var en bil som saknade både elegans och karisma.

Porsche gav emellertid inte upp. Genom åren har modellen förfinats, vässats och slipats på ett sätt som bara tyskarna i Stuttgart kan. Femton år senare är tredje generationen här och det går inte längre att kalla Panamera för en udda fågel.

Designen är betydligt mer balanserad. Fronten har fått ett mer vertikalt uttryck, linjerna längs sidorna är slankare och hela bakpartiet har fått en elegantare look. Tänk Audi A7 snarare än Chrysler Crossfire.

Panamera är inte längre den fula ankungen. (Foto: Porsche)

Högklassig interiör

Interiören känns igen men är moderniserad. Mittkonsolen har rensats från knappar och ersatts av en mer digital lösning där klimatsystemet har fått stanna kvar som fysiska reglage medan resten styrs via skärmen.

Det ser snyggt ut men kräver också en del tålamod, särskilt när man försöker justera luftflödet och tvingas rota i menyerna. Kvalitetskänslan är dock precis så solid som man förväntar sig av Porsche. Testbilen var lackerad i Carmine-rött med svart läder och alcantara i kupén, en kombination som utstrålar sportig elegans snarare än diskret lyx.

Körpositionen är utmärkt. Man sitter lågt, nära vägen och med en körställning som känns helt naturlig oavsett om man är lång eller kort. Ratten och stolarna har ett generöst justeringsspann och allt i kupén känns som det sitter där det ska. Redan innan man ens startat motorn får man känslan av att sitta i något riktigt speciellt.

Interiören är funktionell. (Foto: Porsche)

V8 med själ

Under huven bor en 4,0 liters dubbelturbo-V8 med 500 hästkrafter. Det är en motor som påminner om varför entusiaster fortfarande älskar bensin. Den mullrar dovt, svarar direkt och levererar kraft med kirurgisk precision.

I en tid där elbilar med 700 hästar inte längre väcker någon uppståndelse känns det härligt uppfriskande med en motor som levererar sin kraft med karaktär och själ. Panamera GTS känns som en tysk muskelbil i kostym, en bil som bjuder på råstyrka utan att förlora sin finess.

Porsches åttastegade PDK-låda är en av de bästa på marknaden och växlar med blixtsnabb exakthet. Responsen är omedelbar och växlingarna sker utan minsta tvekan.

Kombinationen av den explosiva motorn och den intelligenta växellådan gör att Panamera alltid känns redo att leverera, oavsett om man kör på motorväg eller slingriga landsvägar.

Panamera GTS är en fröjd att ratta. (Foto: Porsche)

Komfort och kontroll

Panamera GTS har luftfjädring som klarar det mesta. Den är fast och kontrollerad utan att bli stötig och lyckas samtidigt erbjuda en komfort som gör att man gärna kör bilen långt.

Det riktigt imponerande är Porsches nya fjädringsteknik som använder sensorer för att läsa av vägen och justera stötdämparna i realtid. Resultatet är att bilen nästan kan trolla bort fartgupp och ojämnheter. Systemet finns dock än så länge bara i hybridversionen men visar vart utvecklingen är på väg.

Konkurrensen är hård. Audi RS7 och BMW M5 är båda kraftfullare och billigare men lyckas inte nå samma nivå av förfining och exklusivitet. Panamera känns mer gedigen och mer specialbyggd. Den är dessutom diskretare och mer mångsidig vilket gör den till ett bättre val för den som vill ha en sportbil som fungerar i vardagen.

Prislappen är däremot allt annat än blygsam. Nästan 1,9 miljoner kronor i grundutförande och betydligt mer om man börjar plocka på extrautrustning.

Porsche vet vad de har och de tar betalt därefter. Men till skillnad från många andra bilar i samma prisklass känns Panamera verkligen värd pengarna.

Panamera må vara dyr, men det är inte utan anledning. (Foto: Porsche)

Porsche Panamera GTS är förfinad ända ut i fingerspetsarna

Med nya Panamera GTS visar Porsche att tålamod kan löna sig. Från att ha varit utskrattad har modellen växt till en av marknadens mest kompletta fyradörrars sportbilar.

Den kombinerar kraft, elegans och komfort på ett sätt som få andra lyckas med. Det här är bilen som gör att man börjar undra om eldriften verkligen är framtiden eller om det fortfarande finns plats för en mullrande V8 i en värld som allt mer handlar om tyst effektivitet.

Vi rattade Panamera på hemmaplan. (Foto: Porsche)

Helhetsintryck av Porsche Panamera GTS 4,5/5

Motor: 4-liters V8, bensin, dubbelturbo, 500 hästkrafter, 660 newtonmeter

Kraftöverföring: 8-stegad automatlåda, fyrhjulsdrift

Acceleration: 0–100 km/h på 3,8 sekunder

Toppfart: 302 km/h

Vikt: 2 065 kg

Mått: (längd/bredd/höjd): 5052/1937/1415 mm

Pris: från 1 860 000 SEK (Testbil cirka 2 150 00 SEK)

