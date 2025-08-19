Ford på väg med elbil för under 300 000 kronor

Efter stora förluster med Mustang Mach-E och ett kortvarigt samarbete med Volkswagen tar Ford nu fram en ny strategi.

Målet är att bygga betydligt billigare elbilar och på sikt kunna erbjuda modeller som kostar under 300 000 kronor.

Ny tillverkingsmetod

Ford kallar satsningen för ett Model T-ögonblick, en hänvisning till den ikoniska Model T som revolutionerade bilindustrin i början av 1900-talet. Planen är att förändra hela tillverkningsprocessen.

I stället för att bygga bilarna steg för steg på ett traditionellt löpande band ska delar produceras parallellt på olika stationer och sedan monteras ihop. Det ska minska arbetstiden per bil och effektivisera tillverkningen.

Enligt Ford kommer bilarna att bestå av 20 procent färre komponenter. Samtidigt ska kablaget i elsystemen reduceras kraftigt. Totalt väntas den nya metoden kunna sänka monteringstiden med omkring 15 procent.

Billigare elbilar på väg

Den första modellen som byggs på den nya plattformen blir en fyradörrars pickup. Startpriset är satt till cirka 30 000 dollar, vilket motsvarar strax under 300 000 kronor. Därefter planerar Ford att lansera fler modeller, bland annat en familjebil i form av en suv.

Strategin är att locka nya köpare som vill ha låga driftkostnader och mer överkomliga priser än dagens elbilar kan erbjuda.

Tuff marknad och politisk osäkerhet

Trots satsningen står Ford inför stora utmaningar. Elbilar är fortfarande dyrare att reparera än bilar med förbränningsmotor och osäkerheten på den amerikanska marknaden ökar.

Den politiska situationen i USA påverkar också planerna. President Donald Trump har stoppat statligt stöd till både elbilar och utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Om det tänket består kan den amerikanska marknaden utvecklas i en helt annan riktning än i Europa och Kina.