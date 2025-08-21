Nyheter24
Nyheter /Motor /Elbil

Volvo kommer med ett trist besked

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 17:30
Volvo har ändrat strategi. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT & Anders Wiklund/TT

​Volvo har släppt nya försäljningssiffror som visar att biltillverkaren går igenom en tung period. I juli minskade försäljningen globalt med 14 procent, vilket är femte månaden i rad med nedgång.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Samtidigt redovisade koncernen en rörelseförlust på en miljard dollar under andra kvartalet enligt Reuters.

Problem med elbilar

En stor utmaning för Volvo är den elektriska flaggskeppsmodellen EX90. Den har haft en trög start till följd av ett högt pris och mjukvaruproblem.

Volvo har också fortsatt tillverka sedaner som S60 trots att efterfrågan inom segmentet minskar. Beslutet har lett till en obalans mellan utbud och efterfrågan.

Planerna på att bli ett helt eldrivet bilmärke år 2030 har dessutom skjutits upp. I stället är målet nu att elbilar och laddhybrider ska stå för mellan 90 och 100 procent av försäljningen. 

I grannländerna Norge och Danmark ska emellertid Volvo endast erbjuda elbilar framgent.

Tullar slår hårt

Höjda importtullar i både EU och USA har förvärrat situationen. Den populära elbilen EX30, som byggs i Kina, har drabbats särskilt hårt. För att möta problemen har Volvo flyttat delar av produktionen till Belgien.

Volvos vd Håkan Samuelsson har aviserat en omfattande omstrukturering med 3 000 uppsägningar. Målet är att satsa resurser på bilar som kunderna faktiskt vill ha. 

Effekterna av förändringarna väntas bli tydliga först 2026.

