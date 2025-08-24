Så bra är Volvo EX30 Cross Country – ny svensk favorit?

​Volvo satsar hårt på sin minsta suv någonsin och nu har även EX30 fått det klassiska Cross Country-tillägget. Resultatet är en elbil som vill locka svenska bilköpare med äventyrskänsla, robust design och en rejäl dos image.





MISSA INTE: Tesla-förare körde dubbla hastigheten – skyllde på bilen

Vi har provkört bilen på den svenska västkusten.

Volvos minsting blir tuffast

EX30 har redan blivit en succé för Volvo. Den är inte bara minst i modellutbudet utan också snabbast, med 0–100 km/h på 3,7 sekunder i toppversionen. Med 69 kWh-batteriet ska räckvidden ligga på upp till 427 kilometer.

När den nu lanseras som Cross Country får bilen fyrhjulsdrift, högre markfrigång och en design som ska ge känslan av att den klarar sig lika bra i skogen som på stadens gator.

EX30 är tänkt att vara lite häftig. (Foto: Volvo Cars)

Svart plast i överflöd

Precis som tidigare Cross Country-modeller är det mycket svart plast som gäller. Hjulhusen har breddats, fronten har fått nya inslag och mellan baklyktorna sträcker sig en svart panel. Volvo har till och med graverat in Kebnekaises topografi i plastdetaljerna.

Det är en stil som funnits på Volvos modeller i över 25 år, men på EX30 känns det som att de mörka partierna bryter av mot de annars mjuka linjerna.

Bakdelen ser inte helt sammanhängande ut. (Foto: Volvo Cars)

Bekant bakom ratten

På insidan känns EX30 Cross Country igen från vanliga EX30. Interiören är rymlig och skandinavisk avskalad men plastiga material avslöjar att det finns sparåtgärder. Mittenskärmen styr det mesta och kan upplevas som rörig under körning.

Volvo har dock gjort chassit mjukare och förändrat bakfjädringen, vilket ger en bekvämare upplevelse. EX30 Cross Country är dessutom 19 millimeter högre.

Volvo EX30 Cross Country är bestämt "lifestyle". (Foto: Volvo Cars)

Livsstil i drivor

Volvo gör ingen hemlighet av att Cross Country handlar minst lika mycket om livsstil som terrängkörning.

Tillvalslistan erbjuder bland annat stänkskydd (fram och bak), en takmonterad korg, terrängdäck och campingutrustning. På plats visades bilar upp med både taktält och kajak för att förstärka budskapet av en "aktiv livsstil".

Modellen kostar från norr om 600 kronor. (Foto: Volvo Cars).

Volvo EX30 Cross Country är en bil för Sverige

EX30 Cross Country är Volvos minsta Cross Country någonsin och den riktar sig uppenbart mot svenska bilköpare. Fyrhjulsdrift, högre markfrigång och robust design paketeras tillsammans med eldrift och modern image.

Det är inga revolutionerande skillnader mot vanliga EX30, men det är ett koncept som Volvo redan har ett kvitto på. Cross Country-namnet har länge haft en självklar plats i Sverige och EX30 ser ut att fortsätta i samma spår.

EX30 Crouss Country är något Volvo är stolta över.





Första intryck av Volvo EX30 Cross Country