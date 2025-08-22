​Så bra är nya Nissan Qashqai – hybrid för hela slanten

Nissan var tidigt ute när de lanserade elbilen Leaf, långt innan konkurrenterna på allvar satsade på elektrifiering. I dag är frågan fortfarande lika het, men vägarna framåt ser olika ut. Där många tillverkare går mot rena elbilar, fortsätter flera japanska märken att lägga resurser på hybridlösningar.





En av dem är Nissan, som med populära Qashqai nu lanserar tredje generationens e-power. Vi reste till Spanien för att se vad den nya drivlinan går för.

Qashqai har jobbat mycket med drivlinan. (Foto: Nissan)

Ett system som skiljer sig från mängden

På utsidan märks få förändringar, bortsett från små justeringar av backspeglar och underredsskydd. Insidan har fått uppdaterad mjukvara, men det är under skalet den stora nyheten finns.

Nissans e-power fungerar på ett lite annorlunda sätt jämfört med traditionella hybrider. Bensinmotorn driver inte hjulen utan fungerar som generator och laddar batteriet. Det är alltid en elmotor som sköter själva framdrivningen.

Den nya generationen bygger på ett 5-i-1-paket där fem komponenter har integrerats i en enhet. Resultatet är, enligt Nissan, bättre robusthet, mindre vibrationer och högre effektivitet. Dessutom är även bensinmotorn ny, vilket ger mer vridmoment och lägre varvtal i högre farter. Effekten landar på 205 hästkrafter, upp från 190.

Qashqai är en riktig kassako för märket. (Foto: Nissan)

Prestanda och förbrukning

På pappret talar siffrorna sitt tydliga språk. Accelerationen 0–100 km/h har kapats till 7,6 sekunder, jämfört med tidigare 7,9. Bränsleförbrukningen är nere på 4,5 liter per 100 kilometer och koldioxidutsläppen landar på 102 gram per kilometer. Räckvidden på en tank uppges till hela 120 mil.

Även ljudnivån har förbättrats rejält. Enligt Nissan är den 5,6 decibel lägre än tidigare, något som märks direkt när man kör.

Nissan uppger en räckvidd på 120 mil. (Foto: Nissan)

Tystare och jämnare på vägen

Bakom ratten känns nya Qashqai tydligt mer förfinad. Vid lugn körning är bensinmotorn knappt hörbar och på motorvägen slipper man det konstanta surr som ofta finns i traditionella hybridsystem. Kraften levereras mjukt och jämnt – det märks att det är en elmotor som driver hjulen.

När vi jämförde nya e-power med den tidigare generationen under samma rutt märktes tydliga skillnader, särskilt i ljudnivå och vibrationer.

Qashqai kommer till Sverige i september. (Foto: Nissan)

Nya Nissan Qashqai framstår som lockande

Sammanfattningsvis har Nissan lyckats förbättra sitt unika hybridsystem på flera viktiga punkter. Den tredje generationen av e-power är både tystare och jämnare, vilket ger en mer avslappnad och komfortabel körupplevelse.