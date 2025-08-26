Nyheter24
Daniel har väntat i två år på nytt batteri till sin elbil

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 10:37
Uppdaterad: 26 aug. 2025, kl. 10:37
Problemen började 2023. Foto: Pontus Lundahl/TT & Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Norska Daniel har väntat i nästan två år på ett nytt batteri till sin Nissan Leaf. Under tiden har bilen stått parkerad på verkstad och han anklagar nu Nissan för att medvetet förhala processen.

Det rapporterar norska Motor.

Problemen började redan 2023

Daniel Sørensen från Troms köpte en Nissan Leaf med förhoppningen om ett bekymmersfritt elbilsägande. Men hösten 2023 började batteriet bete sig märkligt.

Kapaciteten sjönk kraftigt vid körning, särskilt när bilen var halvfull på laddning och vädret var kallt. Vid vissa tillfällen tappade den upp till 40 procent av räckvidden.

Kampen med Nissan

I februari i år bekräftade en auktoriserad verkstad att flera celler i batteripaketet var svullna och defekta. Nissan lovade i mars att byta ut hela batteriet på garantin. Men månaderna har gått och Daniel har fortfarande inte sett sin bil sedan den 5 februari.

– Det känns som att de drar ut på tiden tills garantin går ut, och att det bara är de kunder som bråkar mest som får hjälp, säger Daniel Sørensen till Motor.

Nissan pressas – men ger nästan inga svar

Efter att det norska mediet Motor kontaktade Nissan lovade företaget plötsligt att batteriet skulle bytas inom två till tre veckor.

Samtidigt vill Nissan Norge inte säga hur många Leaf-ägare som är drabbade. Kommunikationschefen Stian Thrane menar att det bara rör sig om "ett par kunder".

För Daniel fortsätter dock osäkerheten. Nästan två år efter att problemen började vet han fortfarande inte när hans bil blir körbar igen.

