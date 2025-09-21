Porsche tänker om – skrotar elbilsplaner för ny lyx-suv

Porsche gör en helomvändning och lanserar sin kommande storsuv med bensin- och laddhybridmotorer istället för eldrift. Marknadsläget pekas ut som skälet.

Det rapporter Automotive News.

Storsuv blir inte eldriven

Den nya modellen, kodnamn K1, skulle bli en elbil men kommer nu att erbjudas med både förbränningsmotor och som laddhybrid. Porsche vill på så sätt säkra sig mot svajiga marknadsförhållanden och bredda utbudet.

Samtidigt bekräftar Porsche att både Cayenne och Panamera får nya generationer och kommer finnas kvar långt in på 2030-talet och kommer fortfarande att erbjudas med bensin- och hybridmotorer.

En helt ny elbilsplattform har däremot skjutits framåt i tiden och ska utvecklas i samarbete med andra Volkswagen-märken.

Elbilar försenas

Några av Porsches planerade elbilar skjuts upp utan att datum anges. Samtidigt står det klart att en eldriven Cayenne lanseras senare i år och att en framtida tvådörrars sport-elbil fortfarande finns med i planerna.

Volkswagen-koncernen får ta en smäll på motsvarande drygt 60 miljarder kronor efter Porsches ommöblering av produktplanerna. Vd Oliver Blume menar ändå att beslutet stärker märket:

– Med en mix av förbränningsmotorer, hybrider och elbilar kan vi möta alla kunders behov och bli mer flexibla i en osäker tid, säger han.

Porsche bekräftar också att en ersättare till den populära Macan lanseras senast 2028, även den med bensin- och hybridalternativ.