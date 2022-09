Här vägrar Märta Stenevi ta Jimmie Åkesson i hand: "Blåbruna"

Under torsdagens debatt i TV4 hamnade Märta Stenevi (C) i en het ordväxling med KD-ledaren Ebba Busch. Stenevi tog då upp att Ebba Busch varit ute och "viftat" med en falukorv på Stureplan under valrörelsen.

– Samtidigt som Ebba Busch viftar med falukorvar på Stureplan så är det familjer som går på knäna, sade Stenevi i TV4:s debatt.

Ebba Busch svarade då att Stenevi gärna får häckla falukorven och att den i sig symboliserar det trygga med Sverige som "nu är i fara".



– Notan för ert fanatiska kärnkraftsmotstånd, notan får de mest utsatta betala, sade Ebba Busch.

Då svarade Stenevi: "Kärnkraft är den snuttefilt som de blåbruna är överens om".

Jimmie Åkesson sträckte ut sin hand

Direkt efter ordväxlingen med Busch passade SD-ledaren Jimmie Åkesson upp med att sträcka ut handen till Stenevi. Anledningen till gesten var att Åkesson ville passa på att sluta en uppgörelse om att sluta kalla varandra för nazister.

– För det första Märta Stenevi, kan vi sluta och kalla varandra för nazister nu? Kan vi ta i hand på det?, sade Åkesson då.

Märta Stenevi valde helt sonika att nobba Jimmie Åkesson.