Smartklockor missar stressen – visar fel känslor

Många litar på smartklockor för att hålla koll på stressnivåerna under dagen, men en ny studie visar att dessa enheter inte alltid är så pålitliga.

Smartklockor har blivit populära verktyg för att hålla koll på hälsa och välmående under arbetsdagen. Men ny forskning visar att de inte är särskilt pålitliga när det gäller att mäta stress.

En studie från Leiden University i Nederländerna har undersökt hur väl smartklockor från Garmin stämmer överens med användarnas egna upplevelser av stress, trötthet och sömn, rapporterar The Guardian.

Resultatet? Nästan ingen koppling mellan de stressnivåer som klockan mätte och de som deltagarna själva rapporterade.

Stress och känslor går inte hand i hand med pulsmätning

Forskare bakom studien menar att en anledning är att smartklockan framförallt mäter puls, men hjärtfrekvensen påverkas av många saker – inte bara stress.

Det kan till exempel öka både vid nervositet, glädje eller spänning, vilket gör det svårt för klockan att skilja mellan känslor.

Eiko Fried, en av forskarna, berättar att hans egen Garmin klocka ibland har visat stress när han tränade eller var glad och uppspelt i sociala sammanhang.

Han påpekar också att smartklockor är konsumentprodukter och inte medicintekniska apparater, vilket är viktigt att ha i åtanke.

Trötthet och sömn mäts lite bättre

När det gäller trötthet, eller det som Garmin kallar “body battery”, fanns det en viss, men svag, koppling mellan användarnas egna upplevelser och klockans data.

Det var dock sömnmätningarna som visade starkast samband, särskilt när det gällde sömnens längd. Två tredjedelar av deltagarna visade tydliga samband mellan hur länge de sov och hur utvilade de kände sig.

Forskarna poängterar dock att smartklockan främst mäter sömntid, inte kvalitet, och att längden på sömnen inte alltid speglar hur återhämtad man faktiskt är.

Syftet är att hjälpa förebygga psykisk ohälsa

Studien, som publicerades i Journal of Psychopathology and Clinical Science, är en del i ett större forskningsprojekt där målet är att använda smartklockor som en tidig varningssignal för depression.

Att kunna upptäcka förändringar i aktivitet eller sömn skulle kunna ge användare möjlighet att få hjälp innan en depression bryter ut.