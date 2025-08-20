Din Gmail kan vara hackad – stor risk för läcka

Det finns en stor risk för att obehöriga kommit över miljarder konton från både Gmail och Google Cloud.

Ditt och miljarder andras Google-konton kan vara i farozonen att hamna i fel händer.

Tekniksajten pc för alla redogör nämligen för att hackergruppen ShinyHunters fått tillgång till Googles Salesforce-system. Det har i sin tur resulterat i att data läckt där både kund- och företagsnamn exponerats för obehöriga.

2,5 miljarder Google-konton kan ha läckt

Med hänvisning till Forbes ska dock inte lösenord ha exponerats. Men den enorma läckan har dock ökat risken för att nätfiskare kan komma att ställa in siktet på dig. Pc för alla redogör att närmare 2,5 miljarder användare av både Gmail och Google Cloud kan vara utsatta.

Enligt uppgifter ska bedragare kontaktat användare och utge sig för att vara anställda hos Google i hopp om att försöka kapa kontot med falska lösenordsinställningar.

Du kan utnyttjas av bedragare

Enligt sajten ska dessutom en annan vanligt förekommande metod bluffmakarna använder sig av vara att utnyttja utraderade åtkomstadresser. På så sätt lyckas de stjäla data eller sprida skadlig kod.

Pc för alla redogör att du som misstänker att du kan vara drabbad bör skydda dig genom att använda Security Checkup så att sårbarheter identifieras och säkerhetsprogram aktiveras.