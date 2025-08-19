Telefonjätten Sony har haft slut på mobiltelefoner en längre tid. Kunder spekulerar nu i om de ska sluta med sin telefontillverkning.

Redan förra månaden var det många kunder som blev misstänksamma och antog att något stod på tok. Alla Sonys mobiltelefoner var slutsålda i butikerna och det kom inte in några nya.

Och i dagarna gick chefer från Sony ut och pratade om Sonys framtid inom mobiltelefonverksamhet. Företaget har en lång historia av att göra både tv-apparater och spelkonsoler, men har även gjort mobiltelefoner i hela 33 års tid.

Framtiden för Sonys mobiltelefoner är oklar

Cheferna menar att de kämpar och att deras varumärke Xperia fortfarande är "en extremt viktig verksamhet" för dem. Men om man kommer fortsätta utveckla mobiltelefoner är just nu oklart.

Det är möjligt att Sonys verksamhet inom kommunikationsteknik kommer leva vidare, men med fokus på något annat än mobiltelefoner.

– Kommunikationsteknik är en mycket viktig teknik som Sony har odlat under lång tid, säger Lin Tao, Sonys finanschef, i ett uttalande om resultatet som engelska The Sun tagit del av.

Ber om ursäkt för programvarufel på Xperia 1 VII

Hon ska även ha passat på att be om ursäkt för det större programvarufel som påverkade deras senaste modell, Xperia 1 VII, enligt CNET Japan.

Sonys mobiltelefoner hade sin storhetstid som Sony Ericsson, men en marknadsandel på högst nio procent globalt. I dag har de endast cirka en procent i vissa länder.

Därför borde Sony ta ett steg tillbaka enligt experten

I dag har Sonys mobiler överskuggats av billigare nya konkurrenter och jättarna Iphone och Samsung. LG försvann från smarttelefonbranchen 2021, och nu kan det alltså bli Sonys tur.

– Det var en gång ett kraftpaket, men ett av få företag som kunde skryta med en stark närvaro inom konsumentelektronik glas-till-glas, från innehållsskapande med professionella kameror till smartphones och tv-apparater, säger Paolo Pescatore, teknikanalytiker från PP Foresight, till The Sun och fortsätter:

– I slutändan, med tanke på den svaga försäljningen, är det vettigt att ta ett steg tillbaka med tanke på branschens konkurrensutsatta karaktär.