Det betyder nya symbolen på din Android – syns inte hos alla

Publicerad: 26 aug. 2025, kl. 17:30
En Samsung-mobil och en äldre kvinna som sms:ar med en Android.
Sms:ar du mycket? Foto: Pexels

Har du märkt av en blå prick bredvid dina meddelanden på din Android?

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Android, Mobiltelefon

Är du en av alla som har en Android-telefon? Då kanske du har lagt märke till att vissa sms och kontakter i din mobil har en liten blå prick bredvid sig? Eller en liten pratbubbla? 

Hur symbolen ser ut, beror på vad du har för mobil eller abonnemang. Samsung innebär en prick, medan Google Pixel använder en pratbubbla. 

MISSA INTE: Då är kontanterna tillbaka – enligt Bankomat

Blå prick på din Android

Men vad betyder det? 

Det innebär att du och den du skriver meddelanden med har RCS-tjänsten aktiverad, skriver BGR.com. 

RCS står för "Rich Communication Services", och betyder att du kan skicka längre sms, se bilder i högre kvalitet och använda fler emojis. 

Du kan också få läskvitton och se när andra skriver, precis som om du använder imessage eller whatsapp. Det betyder också att dina meddelanden är skyddade med end-to-end-kryptering. 

LÄS MER: Mobilerna "dör" den här veckan – flera märken berörs

Så sätter du på RCS-funktionen 

Men alla kan inte använda RCS, det beror på vilken typ av telefon och abonnemang du har. 

Gå in på dina Meddelandeinställningar, där kan du välja RCS eller RCS-chattar, för att prova om du kan slå på det eller inte.  

MISSA INTE: Detta måste du göra med din dator – senast 14 oktober

