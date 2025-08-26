Det betyder nya symbolen på din Android – syns inte hos alla

Har du märkt av en blå prick bredvid dina meddelanden på din Android?

Är du en av alla som har en Android-telefon? Då kanske du har lagt märke till att vissa sms och kontakter i din mobil har en liten blå prick bredvid sig? Eller en liten pratbubbla?

Hur symbolen ser ut, beror på vad du har för mobil eller abonnemang. Samsung innebär en prick, medan Google Pixel använder en pratbubbla.

Blå prick på din Android

Men vad betyder det?

Det innebär att du och den du skriver meddelanden med har RCS-tjänsten aktiverad, skriver BGR.com.

RCS står för "Rich Communication Services", och betyder att du kan skicka längre sms, se bilder i högre kvalitet och använda fler emojis.

Du kan också få läskvitton och se när andra skriver, precis som om du använder imessage eller whatsapp. Det betyder också att dina meddelanden är skyddade med end-to-end-kryptering.

Så sätter du på RCS-funktionen

Men alla kan inte använda RCS, det beror på vilken typ av telefon och abonnemang du har.