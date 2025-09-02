Nyheter24
Nyheter /Teknik /Google

Varning till alla Gmail-användare

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 15:30
Genrebilder. Foto: Pexels

Alla som använder Gmail uppmanas nu att vara extra uppmärksamma på sin mejl.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Anledningen är att myndigheter i USA upptäckt att viktiga mejl ibland hamnar i skräpposten, skriver Teksiden

Flera Gmail-användare har klagat på att Gmails automatiska filter ibland stoppar mejl som inte borde stoppas – vilket leder till att mejlen hamnar direkt i skräpposten. Filtret är till för att skydda användare mot oönskade mejl så som reklam, spam och bluffmejl, men har man otur kan det hända att viktiga mejl fastnar där av misstag. 

Amerikanska myndigheter har varnat Googles ägare Alphabet, och menar att problemet kan orsaka konsekvenser när användare inte får de mejl de behöver.

Googles svar på kritiken

Google hävdar att de behandlar alla mejl på samma sätt, och förklarar att systemet använder olika faktorer för att avgöra om något är skräppost, till exempel om många användare har markerat samma mejl som skräppost, eller om en avsändare skickar väldigt många mejl på kort tid. 

Myndigheter i USA riktar trots detta en varning till alla användare, och uppmanar alla med Gmail att då och då gå in i sin skräppost och kontrollera, så man inte riskerar att missa något viktigt. 

