Alla med Gmail uppmanas: Gör detta nu

Google uppger att hackare använder falska inloggningssidor för att stjäla användares lösenord. Bedragare utger sig även för att vara Google-support via e-post och telefon skriver, Teksiden.
Endast 36 procent av Gmails användare byter sina lösenord regelbundet, och Google rekommenderar nu alla användare, som inte bytt sitt lösenord på ett tag, att göra det. Det är även av stor vikt att aktivera tvåstegsverifiering för att minska risken att bli hackad.
De uppmanar även användare att aldrig klicka på länkar i mejl som påstår sig komma från Google. Om man blir ombedd att ange sitt lösenord på en enhet som redan har passkey aktiverat är det ett tydligt varningstecken på bedrägeri. Samma sak gäller mejl eller telefonsamtal där mottagaren påstår att det finns ett säkerhetsproblem.
Kontrollera kontosäkerheten
Google påminner även om att själv kontrollera sin kontosäkerhet. Under "Säkerhet" i sitt Google-konto kan man se vilka enheter som är inloggade, samt granska aktivitet för att upptäcka misstänkta hackerförsök.