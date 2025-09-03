Nyheter24
Annons
Nyheter /Teknik /Gmail

Alla med Gmail uppmanas: Gör detta nu

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 18:30
Genrebilder. Foto: Pexels.

Google har gått ut med en varning till sina Gmail-användare. Anledningen är att hackare får allt fler möjligheter att komma åt konton med svaga lösenord.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Gmail, Google

Google uppger att hackare använder falska inloggningssidor för att stjäla användares lösenord. Bedragare utger sig även för att vara Google-support via e-post och telefon skriver, Teksiden

LÄS MER: Varning till alla Gmail-användare

Alla med Gmail uppmanas: Gör detta nu

Endast 36 procent av Gmails användare byter sina lösenord regelbundet, och Google rekommenderar nu alla användare, som inte bytt sitt lösenord på ett tag, att göra det. Det är även av stor vikt att aktivera tvåstegsverifiering för att minska risken att bli hackad. 

De uppmanar även användare att aldrig klicka på länkar i mejl som påstår sig komma från Google. Om man blir ombedd att ange sitt lösenord på en enhet som redan har passkey aktiverat är det ett tydligt varningstecken på bedrägeri. Samma sak gäller mejl eller telefonsamtal där mottagaren påstår att det finns ett säkerhetsproblem. 

LÄS MER: 52 744 svenskar måste skicka viktigt intyg till myndigheten

Kontrollera kontosäkerheten

Google påminner även om att själv kontrollera sin kontosäkerhet. Under "Säkerhet" i sitt Google-konto kan man se vilka enheter som är inloggade, samt granska aktivitet för att upptäcka misstänkta hackerförsök. 

LÄS MER: 87 mobiler som slutar fungera i vinter – när 3G-nätet släcks

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:30
Nyheter
/ Teknik

Alla med Gmail uppmanas: Gör detta nu

Idag
12:30
Nyheter
/ Teknik

87 mobiler som slutar fungera i vinter – när 3G-nätet släcks

Igår
18:00
Nyheter
/ Teknik

Ny rysk app väcker oro: "Kommer övervaka dig dygnet runt"

Igår
15:30
Nyheter
/ Teknik

Varning till alla Gmail-användare

Måndag
17:30
Nyheter
/ Teknik

Tråkiga nyheter för Android-användare

Söndag
18:00
Nyheter
/ Teknik

Snart kan du åka Uber-tåg från London hit

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons