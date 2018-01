Förra veckan upptäckte twittraren Abraham Masri en bugg med iMessage som han nu kallar för "chaiOS". Buggen utlöses om du får en specifik länk, som den i bilden nedan, som vem som helst kan skicka till dig bara genom att veta ditt telefonnummer.

Twitter-användaren @aaron613 provade buggen på en iPhone 5s och en iPhone X och rapporterade att båda enheterna inte gick att använda på flera minuter. Dessutom slutade telefonen ladda meddelanden och iMessage-appen kraschade.



Notera att originallänken för meddelandet har ändrats så att det ska bli svårare att utnyttja buggen.

Enligt Twitter-användare påverkas iPhone-telefoner med iOS-uppdateringarna 10 till 11.2.5 beta 5 och möjligen Mac-datorer också.

Det har funnits liknande buggar tidigare, till exempel den han nämner i tweeten, Effective Power, som hade liknande effekter på iPhone – också den genom en länk.

En talesperson från Apple har dock rapporterat att man i veckan kommer att släppa en uppdatering för att fixa problemet.

Under tiden buggen finns, kan du enkelt lösa problemet genom att gå in på Inställningar > Allmänt > Begränsningar > Webbsidor och begränsa vuxet innehåll och blockera sidan github.io, skriver flera medier däribland The Verge.

