Har du upplevt att din iPhone verkar allt långsammare med tiden? Enligt Apple ska detta bli bättre efter ett batteribyte, och har därför sänkt priset på just detta.

Efter många års spekulationer från användare om att Apple medvetet sänker iPhones prestanda och batteritid genom olika uppdateringar har Apple själva bekräftat att detta stämmer

De menar dock att det inte är något de gör för att få fler att köpa de nyare modellerna, utan för att äldre modeller ska fungera bättre (men till priset av sämre batteritid) med senaste versionen av iOS.

De hänvisar även till att batterier åldras och därmed klarar kyla sämre. Åldrandet handlar inte om tid, utan om ett kemiskt åldrande som kan påskyndas av exempelvis vilken temperatur man laddar mobilen i.

I ett pressmeddelande från 28 december 2017 har Apple bett om ursäkt för omständigheterna.

"Vårt mål har alltid varit att skapa produkter som kunderna verkligen uppskattar att använda. En viktig del av det är att en iPhone ska hålla så länge som möjligt," skriver Apple.

För omkring ett år sedan släppte Apple en iOS 10-uppdatering som skulle förbättra strömhanteringen för iPhone 6/ 6s/ 6 Plus/ 6s Plus och iPhone SE. Ett stöd som senare utvecklades till iPhone 7 och iPhone 7 Plus.

Men när företaget i höstas släppte iPhone X och iPhone 8 uppstod problem ännu en gång. Sedan dess har företaget fått stor kritik.

Så byter du batteri

Nu erbjuder Apple alla sina kunder världen över att byta batteri på mobiltelefonerna till rabatterat pris. Ett nytt batteri kan förbättra prestandan.

Priset på batteribyte (som inte täcks av garantin) sänks med 510 kronor. Priset blir alltså 295 kronor, istället för 805 kronor. Priset kan dock variera beroende på serviceställe.

Detta gäller för alla som har en iPhone 6 eller senare, och går att nyttja till och med december 2018.

Om du vill byta batteri gör du det antingen genom att boka upphämtning från Apples support här. Där kan du också se var närmaste serviceställe finns dig.



Se till att ringa innan du besöker en Apple Store, de har nämligen en begränsad tillgång på batterier.

Ny uppdatering kommer "läxa upp" användarna

I början av 2018 kommer även iPhone-användare få större insyn i hur batteriet mår, och se hur man själv påverkar prestandan. Detta kommer med nya funktioner i samband med en ny iOS-uppdatering, uppger Apple.

