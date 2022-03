Blixtkriget slog fel – "dumma bomber" ny fara

När Ryssland startade kriget i Ukraina i förra veckan verkar makthavarna i Moskva ha hoppats på ett snabbt förlopp – att den ukrainska ledningen skulle skrämmas bort och landet ge sig ganska direkt.

— Därför ville man försöka göra ett blixtkrig egentligen, säger Oscar Jonsson, forskare på institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria.

Men det misslyckades.

— Man började med förbekämpning men den var ganska kort och man slog inte ut Ukrainas luftvärn och andra kritiska förmågor, vilket gjorde att man inte hade luftherravälde.

Slut på robotar?

Därefter har Ryssland tagit en "operativ paus" för att samla styrkorna inför nästa fas.

— Det som är mest illavarslande är att ryska flygstridskrafter i princip inte deltagit i striderna på 3-4 dagar, säger Jonsson.

— De har nog skjutit i väg många av sina kryssningsrobotar, vilket är ett precisionsvapen, och kvar har man mer "dumma bomber".

Dessa ostyrda pjäser har Ryssland i gengäld väldigt många av. Risken ökar därmed för mer urskillningslösa attacker, som redan märkts i Ukrainas näst största stad Charkiv.

— Det är mycket mer tungt bombardemang, som slår mot stadskärnan och civila byggnader, som är att vänta.

Stadshuset i Charkiv efter ryska bombningar på tisdagen. Ryssland anklagas för urskillningslösa anfall i området.

Skära av i öster

Det Ryssland just nu verkar satsa mest på är enligt Jonsson dels att omringa Kiev, dels att skära av Ukrainas befästningslinje i öster. Om huvudstaden ringas in kan ryssarna stoppa distributionen av de förnödenheter och vapen som fortfarande strömmar in i Ukraina från västvärlden.

Och i öster har stora delar av det ukrainska försvaret varit samlat runt konfliktområdena Donetsk och Luhansk ända sedan kriget började 2014. Ryska styrkor kommer från Belgorod i norr och från det annekterade Krim i söder i hopp om att skära av den östra landsdelen – en farlig framryckning för Ukraina, menar Jonsson.

— Där kan man lida väldigt stora förluster om man blir omringad och det blir en viktig front i kriget.