Förödelse efter ryska attacker

De ryska styrkorna har trappat upp sina angrepp mot tättbebyggda stadsområden i Ukraina. Från flera städer kommer rapporter om raserade bostadsområden efter ryska attacker.

I staden Borodjanka, drygt fem mil nordväst om Kiev, har två stora lägenhetsbyggnader förstörts i vad som uppges vara ryska luftangrepp. Videor vars äkthet The New York Times har verifierat visar hur en konstruktion brinner och hur delar av husen har raserats. Det finns ännu inga bekräftade uppgifter om dödade eller skadade, men vittnen berättar i filmerna hur de har hört folk ropa under rasmassorna och hur de letar efter överlevande.

Under tisdagen träffades även ett lägenhetskomplex bredvid ett sjukhus i landets näst största stad Charkiv, rapporterar bland annat CNN, som har verifierat äktheten i filmmaterial som visar förödelsen i området.

I en video syns en brand som rasar vid ett skadat flerfamiljshus, tvärsöver gatan från sjukhuset. I det granskade videomaterialet syns också ett par döda kroppar.

Attacken ska ha skett några timmar efter att Charkivs centrala torg beskjutits med vad som tros ha varit en robot.

En brandman betraktar förstörelsen vid centrala torget i Charkiv på tisdagen.

Tre städer omringade

Det kommer även rapporter om att en förlossningsklinik ska ha träffats i närheten av Kiev.

"En robot träffade förlossningskliniken. Skadorna är stora, men byggnaden står. Alla har evakuerats," skriver klinikens chef Vitalij Gyrin på Facebook.

Över 350 civila, däribland 16 barn, har enligt Ukraina hittills dödats i kriget, men siffrorna över antalet dödsoffer är svåra verifiera och mycket osäkra.

Storbritanniens försvarsdepartement säger i en uppdatering att antalet ryska luft- och artilleriangrepp har ökat i tätbefolkade områden de senaste två dagarna.

Tre städer – Charkiv, Cherson och Mariupol – är omringade av ryska styrkor, enligt Storbritannien.

Logistikproblem

Samtidigt uppger en amerikansk försvarskälla att Rysslands militära avancemang har saktats ner. Det inkluderar den över sex mil långa kolonn som befinner sig strax norr om Kiev. Kolonnen har inte kunnat röra sig framåt på grund av logistiska problem, enligt försvarskällan. Det handlar om brist på bränsle och mat och som ett resultat har moralen hos de ryska soldaterna sjunkit, enligt källan.

I början av nästa vecka kommer krigsförbrytardomstolen ICC i Haag att inleda offentliga utfrågningar gällande Rysslands påståenden om att det har begåtts folkmord i regionerna Donetsk och Luhansk. Ukraina har i sin ansökan till domstolen förnekat dessa påståenden och anklagar i stället Ryssland för att planera ett folkmord i Ukraina, rapporterar CNN.