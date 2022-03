Protesterande tv-reporter vill inspirera andra

Mitt under måndagens sändning av kvällsnyheterna i statliga ryska Channel One i Moskva, klev Marina Ovsjannikova in i studion och höll upp ett plakat bakom nyhetsankarets rygg. På plakatet stod budskapet "Stoppa kriget. Tro inte på propaganda. De ljuger för dig".

Protestaktionen har gjort henne känd över hela världen.

Ovsjannikova greps och förhördes efter aktionen, och dömdes till böter på omkring 2 700 kronor. Trots att hon erbjöds asyl i Frankrike har hon vägrat lämna Ryssland.

Byggts upp missnöje

I en intervju med amerikanska ABC News program "This Week" beskriver hon sitt agerande som spontant, samtidigt som det hos henne under flera år byggts upp ett djupt missnöje med den ryska regeringen. Känslan delas av flera av hennes kollegor, enligt Ovsjannikova.

— Så fort kriget började kunde jag varken sova eller äta. Jag kom till jobbet, och efter att ha bevakat händelserna i en vecka var stämningen (på Channel One) så obehaglig att jag förstod att jag inte kunde gå tillbaka dit, säger hon i intervjun.

Hon överlade att delta i en protest på allmän plats mot kriget, men såg att demonstranter grips och riskerar fängelse.

— Jag beslöt mig för att göra något annat, något mer meningsfullt ... och jag kunde visa resten av världen att ryssar är emot kriget, och jag kunde visa det ryska folket att det här (nyhetssändningen) bara är propaganda.

Inspirera andra

Med sitt agerande hoppas Marina Ovsjannikova "kanske kunna stimulera några andra att ta ställning mot kriget", säger hon.

Marina Ovsjannikova har efter händelsen lämnat sitt arbete. Protesten har "krossat vår familjs liv", sade hon i torsdags till kanalen France 24 men fortsatte:

— Vi behöver få ett slut på det här kriget, ett mord på ett brödrafolk.

De ryska myndigheterna har förbjudit medier att beskriva kriget i Ukraina med ord som "krig", "offensiv" eller "invasion". Bara officiell information från myndighetskällor får rapporteras.