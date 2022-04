Orbán favorit i Ungern – trots Putins krig

Ungern håller parlamentsval under söndagen för att utse samtliga 199 ledamöter i nationalförsamlingen. 106 ledamöter väljs i enmansvalkretsar över hela landet, medan 93 utses via en nationell partilista. För att komma in via listorna krävs minst fem procent av rösterna – eller tio procent om det är en koalition mellan två partier och 15 procent om det är ännu fler. Specialregler gäller även för landets etniska minoriteter.

I det nuvarande parlamentet har regeringsdominerande högerpartiet Fidesz 116 mandat, med 17 för koalitionspartnern i kristdemokratiska KDNP. Störst i oppositionen är nationalistpartiet Jobbik med 17 mandat och socialdemokratiska MSZP med 13.

Årets val är i mångt och mycket en kamp mellan två koalitioner: Fidesz-KDNP samt nästan hela den samlade oppositionen som gått ihop under namnet Enade för Ungern (EM), under ledning av högerpolitikern Péter Márki-Zay.