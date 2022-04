Det var i måndags som en kvinna i staden Providence, i delstaten Rhode Island, vaknade av vad hon trodde var hennes pojkvän som höll om henne.

Men när kvinnan vände sig om fick hon en chock. I sängen låg nämligen en främmande man – helt naken.

– Det här är en av de sjukaste sakerna jag varit med om. Så fort jag såg att det inte var min pojkvän skrek jag och sprang ut ur huset, säger hon till den lokala tv-kanalen Local10.

Visade sig vara kvinnans granne

Det skulle senare visa sig, via en övervakningskamera i hemmet, att den nakne mannen rätt och slätt klivit in genom ytterdörren, som då var olåst, och sedan gått direkt in i sovrummet.

När mannen senare greps, misstänkt för inbrott, visade det sig att det var en granne till kvinna – som tidigare gripits över 20 gånger, enligt Local10.