Tyngre stöd till Ukraina när kriget skiftar

Den USA-baserade oberoende tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) bedömer att Ryssland kommer att ha svårt att samla en stor och stridsfärdig styrka av mekaniserade enheter i östra Ukraina de kommande månaderna.

"Ryssland kommer antagligen att fortsätta att kasta in svårt skadade och delvis rekonstruerade enheter styckevis in i offensiva insatser som kommer att göra begränsade vinningar till stora kostnader", skriver ISW i sin senaste uppdatering om kriget.

ISW tror dock att ryska styrkorna faktiskt kommer att vinna viss mark, och antingen innesluta eller slita ned de ukrainska styrkorna i Donetsk och Luhansk.

Men "det är minst lika troligt att de här ryska offensiverna kommer att kulminera innan de uppnår sina mål, som liknande ryska insatser har gjort", skriver ISW.

General tar befälet

Generalen Aleksandr Dvornikov har fått det övergripande ansvaret över det ryska anfallskriget. Han hade enligt ISW tidigare ansvaret för den södra och östra axeln. Men att förenkla befälsordningen är antagligen inte hela lösningen, bland annat för att de flesta förstärkningarna till Donbass kommer från andra militärdistrikt.

"Ryska styrkor kommer troligtvis fortsätta att kämpa för att etablera en sammanhängande och effektivt befäls- och kontrollarrangemang i den överblickbara framtiden", skriver ISW.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger i sitt nattliga tal – efter en dag av nya löften om vapen, utrustning och annan hjälp till Ukraina – att det blir fler och fler positiva saker för landet varje dag.

— Inte så pass att vi kan slå fast ett exakt datum för när det här kriget tar slut. Ryssland har fortfarande råd att leva i en illusion och ta in nya militära styrkor och ny utrustning till vårt land, säger han.

Tjeckien först med stridsvagnar

En stridsvagn av typen T-72 som Tjeckien uppges skicka till Ukraina. Arkivbild.

Den storskaliga ryska invasionen har passerat sin 45:e dag. Västvärldens stöd har gått från att skicka hjälmar och skyddsutrustning, till handhållna luft- och pansarvärnsvapen, till att nu börja handla om tyngre system och pansarfordon. Det kan behövas, då striderna i Donbass kan komma att se annorlunda ut än försvaret av Kievregionen, enligt bedömare. Framför allt om ukrainska styrkor ska försöka att bryta igenom och gå på offensiven i regionen, som varit delvis under ryskstödda separatiststyrkors kontroll sedan 2014.

— Länder har indikerat att de är beredda att gå längre, för vi ser att det här är en ny offensiv, att de ryska styrkorna är mer koncentrerade och att mer avancerade vapen kommer att behövas, säger en Natokälla till The Washington Post.

Tjeckien är det första Natolandet som skickar stridsvagnar till Ukraina, bekräftar en försvarskälla för tidningen. Det skulle kunna bli ett startskottet för fler, tror Litauens vice försvarsminister Margiris Abukevicius.

— Det är svårt att vara den första. Men när någon bryter isen, så är det mycket enklare, säger hon till The Washington Post.

Skadade evakuerade

Människor köar i Kramatorsk för att evakueras från staden.

Under lördagen fortsatte människor att fly från de hårdast drabbade områdena, dagen efter attacken mot järnvägsstationen i Kramatorsk. Bidträdande premiärminister Iryna Veresjtjuk uppger att drygt 4 500 personer evakuerats via humanitära korridorer

Alla 99 personer som skadades vid attack attacken har evakuerats. Det uppger en sjukhusanställd i staden för CNN.

Ukraina, EU och USA har pekat ut Ryssland som ansvarig för attacken, något Ryssland nekar till.

Fler än 50 personer dödades i attacken, och 80 vuxna och 19 barn skadades. 20 av de skadade är allvarligt skadade. De flesta har förts till Dnipro, och några har flyttats till Kiev.